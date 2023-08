Ronda Cultural: Paula Toller, espetáculo, funk e mais em Porto Alegre

publicidade

Eventos culturais movimentam Porto Alegre no final de semana. O Ronda Cultural é o quadro do Correio do Povo que traz uma curadoria especial com dicas para aproveitar da melhor forma as exposições, os espetáculos, os shows e muito mais. Confira:

No final de semana (11, 12 e 13 de agosto)

Montagem Chamas no Meme Estação Cultural

O espetáculo Chamas, performance de dança-teatro, tem seus alicerces em histórias de mulheres. Mulheres invisíveis, excluídas, trabalhadoras, mães, prisioneiras. Idealizada pela atriz e bailarina Chana Manica, a performance originou-se a partir de oficinas em diversas comunidades, reunindo anseios, escolhas e destinos dessas mulheres. Ingressos na Sympla.

Serviço

Quando: dias 11, 12 e 13 de agosto, às 20h

Onde: Meme Estação Cultural (rua Lopo Gonçalves, 176 – Cidade Baixa)

Mulheres Biomas na Casa de Cultura Mario Quintana

A Casa de Cultura Mario Quintana receberá nos dias 11 e 12 de agosto o evento "Mulheres Biomas – articulação para a III Marcha das Mulheres Indígenas". No dia 11, às 19h, ocorrerá a apresentação do espetáculo Terra Adorada, seguido de uma conversa sobre a articulação das mulheres Kaingang em prol da garantia dos seus direitos. No dia 12, às 10h, haverá uma exposição de arte das mulheres Kaingang e Mbyá-Guarani na Travessa Rua dos Cataventos. Produzido e realizado pela Complô Cunhã, as atividades fazem parte das ações para divulgar e buscar apoio para a marcha, em Brasília, no mês de setembro.

Serviço

Quando: 11 de agosto, sexta, às 19h; e 12 de agosto, sábado, às 10h

Onde: Teatro Carlos Carvalho, Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736 – Centro Histórico)

Performance de dança-teatro Chamas tem temporada no Meme Estação Cultural nos dias 11, 12 e 13 de agosto. Foto: Fabio Zambom / Divulgação

Na sexta-feira (11 de agosto)

Salgadinho no Opinião

Salgadinho apresenta os grandes sucessos da sua carreira em uma noite especial para os pagodeiros, como "Inaraí", "Recado a Minha Amada", "Um Doce Sabor" e mais. Ingressos à venda na Sympla.

Serviço

Quando: 11 de agosto, sexta-feira, às 21h

Onde: Opinião (rua José do Patrocínio, 834 - Cidade Baixa)

Only Funk no Pepsi on Stage

Only Funk traz Chefin, Mc Hariel, Mc GW, Mc Marks, Vulgo FK, Chefin e Mc Don Juan para o palco do Pepsi on Stage. Uma noite para fazer história em Porto Alegre. Ingressos à venda na Sympla.

Serviço

Quando: 11 de agosto, sexta-feira, às 22h

Onde: Pepsi on Stage (av. Severo Dullius , 1995 – Anchieta)

No sábado (12 de agosto)

Paula Toller no Araújo Vianna

Paula Toller sobe ao palco do Araújo Vianna com sua nova turnê “Amorosa”. No repertório, grandes sucessos, como “Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda”, “Como Eu Quero” e “Nada Por Mim". O repertório é uma antologia de toda sua carreira solo e no Kid Abelha. Ingressos mediante disponibilidade na Sympla.

Serviço

Quando: 12 de agosto, sábado, às 21h

Onde: Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685 – Farroupilha)

Hélio Fervenza – Conjunto vazio no MARGS

“Hélio Fervenza — Conjunto vazio” apresenta um panorama dos 40 anos de produção do artista, pesquisador e professor, que completa 60 anos em 2023. Assim, são reunidos trabalhos que abrangem desde o início dos anos 1990 até o presente, incluindo inéditos. A curadoria é de Francisco Dalcol, diretor-curador do MARGS, e Cristina Barros, curadora-assistente do Museu. A mostra segue em exibição até 15 de novembro, ocupando 2 salas no 2º andar expositivo do Museu. A entrada é gratuita.

Serviço

Quando: Inauguração: 12 de agosto, às 10h30; visitação de terça a domingo, das 10h às 19h (último acesso 18h)

Onde: 2º andar expositivo do MARGS (Praça da Alfândega, s/n° – Centro Histórico)

No domingo (13 de agosto)

“Zaze-Zaze, uma vesta para Vavó” na Redenção e na Zona Cultural

O espetáculo de rua Zaze-Zaze, uma festa para Vavó, inspirado no texto dramático Zaze-Zaze, de Hermes Mancilha, estreia dia 13 de agosto no Parque da Redenção e abre as comemorações de 30 anos de um dos mais importantes grupos teatrais do sul do Brasil: a Usina do Trabalho do Ator (UTA). Mancilha foi uma personalidade do teatro na cena sulista.

Serviço

Quando: 13 de agosto, domingo – 13h na Redenção e 20h na Zona Cultural

Onde: Redenção (av. João Pessoa, s/ nº – Farroupilha) e Zona Cultural (av. Alberto Bins, 900 - Centro Histórico)

Musical Aladdin no Teatro do Museu do Trabalho

O musical infantil que agrada crianças, adolescentes e adultos faz temporada em agosto na capital. O espetáculo Aladdin, da Cia. Ronald Radde, apresenta números musicais, danças, figurinos deslumbrantes e muita magia. Ingressos na Sympla ou uma hora antes na bilheteria do teatro.

Serviço

Quando: 13, 20 e 27 de agosto, às 17h

Onde: Museu do Trabalho (rua dos Andradas, 230 – Centro Histórico)

O espetáculo de teatro de rua Zaze-Zaze, uma festa para Vavó comemora os 30 anos do grupo teatral Usina do Trabalho do Ator (UTA). Foto: Fabio Zambom / Divulgação

* Curadoria feita por Caroline Guarnieri, Laura Borges e Leticia Pasuch

* Sob supervisão de Luiz Gonzaga Lopes