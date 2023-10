Rosa Tattooada: show de 35 anos de trajetória hoje no Opinião

publicidade

O Rosa Tattooada, um dos nomes mais emblemáticos do rock gaúcho, volta ao Opinião (José do Patrocínio, 834), nesta quinta-feira, dia 5 de outubro, às 21h30, com a turnê que comemora os seus 35 anos de estrada. O grupo, conhecido no Brasil inteiro por conta dos hits “O Inferno Vai Ter que Esperar” e “Tardes de Outono”, faz um show especial que contempla a sua discografia. A abertura ficará a cargo da banda Marenna.



Liderada pelo vocalista e guitarrista Jacques Maciel, a banda mostrará que segue sendo extremamente relevante dentro do cenário local. Com mais de 35 mil ouvintes no Spotify, o Rosa Tattooada ainda vai incluir no repertório releituras de diversos clássicos do gênero, de expoentes que inspiraram o grupo e ajudaram a construir a sua própria trajetória.



Do emblemático “Rosa Tattooada” (1992) ao vibrante “Rendez-Vous” (2006), também farão parte do espetáculo canções como “Um Milhão de Flores”, “Fora de Mim, Dentro de Você” e “Diamante Interestelar”. A abertura da noite vai ficar conta do Marenna, grupo de Caxias de Sul que executa um hard rock bastante calcado na década de 80. “Voyager”, distribuído no ano passado pelo selo dinamarquês Lion’s Pride Music, é o seu trabalho de estúdio mais recente.

Veja Também

Trajetória

O Rosa Tattooada, em 2023, está completando 35 anos de serviços prestados ao rock’n’roll brasileiro. Formado em 1988, o grupo estreou abrindo para Os Cascavelletes, outra lendária banda gaúcha, e logo depois se tornou conhecida em todo o país.



Influenciada pelos dinossauros do estilo, como Kiss, Led Zeppelin e Black Sabbath, o Rosa Tattooada também absorve referências do hard rock dos anos 80, de bandas como Motley Crue, Ratt e Twisted Sister. Os hits “O Inferno Vai Ter que Esperar” e “Tardes de Outono” tocaram muito nas rádios e viraram dois dos maiores sucessos do rock gaúcho de todos os tempos.



Depois do seu primeiro disco, a banda assinou com a Sony Music, que relançou o debut “Rosa Tattoada” em 1992. Na mesma época, a banda abriu os três shows que o Guns n’ Roses fez no Brasil, tocando para mais de 150 mil pessoas em duas noites no Anhembi, em São Paulo, e uma no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.



O Rosa Tattooada, que saiu de Porto Alegre para morar em São Paulo, lançou em 1994 o álbum “Devotion”, todo em inglês. Após um período que passou longe dos palcos e do estúdio, a banda assinou com a gravadora Antídoto, em 2000, e lançou os discos “Carburador” (2001), “Hard Rock Deluxe” (2003) e “Rendez-Vous” (2006).



Com shows realizados em Porto Alegre ao lado de Alice Cooper, Guns n’ Roses e Deep Purple, o Rosa Tattooada aproveitou o seu aniversário de 20 anos para lançar o DVD “Ao Vivo no Bar Opinião”, em 2011. Atualmente, o line-up da banda conta com Jacques Maciel (vocal/guitarra), Valdi Dalla Rosa (baixo) e Dalis Trugillo (bateria).