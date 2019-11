Rosalía arrasa no Grammy Latino com cinco prêmios

publicidade

A espanhola Rosalía foi o destaque do Grammy Latino nesta quinta-feira, conquistando o prêmio de Melhor Álbum, com "El mal querer", além de vencer em outras cinco categorias. "Foi a última coisa que esperava. Juro por Deus", disse Rosalía ao receber seu quinto prêmio da noite.

"Tento de verdade, trabalhando muito duro, estar a altura de seu carinho e seu apoio", declarou Rosalía ao público. "Muito obrigada a todos que apoiam minha música". A 20ª edição do Grammy Latino foi realizada na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, com a apresentação de Ricky Martin e das atrizes Roselyn Sánchez e Paz Vega.

Anitta subiu ao palco para cantar La Vida Es Un Carnaval, que ficou conhecida com a interpretação da cubana Celia Cruz. Concorriam ao Grammy Latino (além da premiação para música em português) Anitta, Tiago Iorc, Criolo, Nego do Borel, o pianista André Marques e o trio instrumental formado por Edu Ribeiro, Fábio Peron e Toninho Ferragutti, mas nenhum brasileiro venceu.