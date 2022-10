Rosiane Pinheiro é a terceira eliminada de "A Fazenda 14" com 21,28% dos votos

publicidade

A Fazenda 14 chegou ao fim para Rosiane Pinheiro! A peoa foi a terceira eliminada da competição no programa ao vivo desta quinta-feira (6), com 21,28% dos votos. A dançarina perdeu a disputa pela preferência do público para Deborah Albuquerque e Tiago Ramos, em uma votação realizada no R7.com.

Na formação da Roça da última terça-feira (4), Alex foi o primeiro peão a ocupar o banquinho após ser indicado pelo Fazendeiro Vini. Em seguida, Iran abriu o Lampião do Poder e optou dar o Poder da Chama Verde, escolhido pelo público, para André. O cantor deveria trocar uma pessoa da Baia por um peão da sede e decidiu colocar Deborah no lugar da Babi.

Tiago foi o peão mais votado pela sede após o voto de Iran ter peso duplo, devido ao Poder da Chama Preta. O modelo optou em puxar Deborah da Baia por estratégia e proteção. Em seguida, os peões realizaram o Resta Um e, mais uma vez, Rosi sobrou e ocupou o quarto banquinho da Roça. Assim como na semana passada, ela vetou Deborah de realizar a Prova do Fazendeiro.

Com o bordão "8 ao 80", a Mama, como foi apelidada por alguns peões, mostrou uma versão calma e divertida durante sua passagem pelo reality show.

Deborah foi sua maior rival no jogo e, alem de votar na peoa, a dançarina também a vetou duas vezes da Prova do Fazendeiro. Nesta última semana, elas tiveram uma discussão após a atriz recusar sua ajuda no trato das ovelhas.

Rosi também teve um pequeno atrito com Tiago, na noite da primeira festa em que o peão acabou causando uma confusão na sede. Ela acabou envolvida no meio quase sem querer e não gostou do jeito como foi tratada pelo modelo. Porém, de cabeça fria, eles se acertaram e selaram um acordo de paz.

Rosi teve a chance de disputar a Prova de Fogo, mas acabou perdendo para Deolane e foi para a Baia.

Na sua passagem pelo reality da Record TV, a peoa se apegou bastante aos animais, principalmente às ovelhas. Chegou até a se despedir das amigas e brincou: "Amanhã, vocês vão ter uma outra mãe, ou um outro papai, mas eu venho ver vocês".

Na semana passada, durante o programa ao vivo, ao responder uma pergunta de Adriane Galisteu, a peoa acusou Deborah e Ingrid de estarem jogando errado. As peoas rebateram e a treta foi grande!

Rosi se safou da segunda Roça mas caiu na berlinda novamente após perder a Prova do Fazendeiro e acabou sendo a terceira eliminada da competição.

Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo, nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.