"Rota de Pedestre" e "A Virgo" se apresentam no Sola Craft Bar

publicidade

As bandas Rota de Pedestre (Porto Alegre/Foto) e A Virgo (Novo Hamburgo) tocam domingo, a partir das 16h30min, no Sola Craft Bar (Rua São Carlos, 725), no bairro Floresta. A primeira se dedica ao Rock Subtropical e neste ano lançará seu primeiro álbum. Já a Virgo aposta em diversos gêneros musicais, como Indie Rock, R&b, Trap e Pop para criar sua própria identidade.

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos no site da Sympla ou com Pix (com a chave de e-mail "rotadepedestre@gmail.com").

Voltando aos palcos no ano de 2022, as bandas Rota de Pedestre (Porto Alegre) e A Virgo (Novo Hamburgo) pisam pela primeira vez no palco do Sola Craft Bar para reencontrar o público após seus mais recentes lançamentos. Trazendo canções dos trabalhos “Trancado Pra Dentro” e “Não Se Desespere” (Rota de Pedestre) , e “Sofá 7” (A Virgo).

Sobre a banda Rota de Pedestre:

A Rota de Pedestre é uma banda portoalegrense de Rock Subtropical formada por Artur Wais (vocalista e guitarrista), Mauricio Victorino (baixista) e Bruno Fonini (baterista).

Em maio de 2021 lançou o EP Trancado pra Dentro, com participações especiais de Carlinhos Carneiro, Anaí Corrêa (Ondular) e Gabo.

Mais recentemente lançou o single "Não Se Desespere" com a participação da artista curitibana Juliana Cortes. O projeto ainda contou com a produção de um NFT com artes visuais elaboradas por Lucas Bairros, Fernanda Puricelli e Frederico Demin e trilha feita por Carina Levitan a partir de recortes das gravações da música.

No ano de 2022 a banda lançará seu primeiro álbum, Nós Nessa Cidade. O trabalho encontra-se em fase final de produção e boa parte das canções que farão parte dele poderão ser escutadas no show.

Sobre A Virgo:

Formada na região metropolitana de Porto Alegre, A Virgo explora sua musicalidade com ousadia e experimentação, utilizando-se de diversos gêneros musicais, como Indie Rock, R&b, Trap e Pop para criar sua própria identidade. Sua atual formação conta com o guitarrista, vocalista e saxofonista Rafael Decarli, o guitarrista e vocalista Victor Tavares, a tecladista, guitarrista e vocalista Marina Brilmann (Silvrfruit), o baixista Pedro Meyer, o guitarrista e tecladista Felipe Riccordi (ex Samsara Voyeur) e o baterista e percussionista Gabriel Ost. Desde seu início já são diversos singles lançados, um EP e um álbum: "Sofá 7" (2020), que apresentou uma nova fase da banda, original e maliciosa.