'Round 6: O Desafio' ganha vídeo com primeiras imagens

publicidade

"Round 6: O Desafio", reality show inspirado na série coreana que fez sucesso na Netflix em 2021, teve suas primeiras imagens divulgadas em um teaser divulgado no YouTube da plataforma na tarde deste sábado, 17, em que ocorre o evento Netflix Tudum.

No vídeo, é possível conferir alguns dos participantes usando uniformes semelhantes aos da série, a montagem de cenários bastante e completos e fiéis à produção original em um grande galpão, e a inclusão do desafio da 'Batatinha frita 1, 2, 3', que marcou o início da temporada da atração original.

Recentemente, houve algumas denúncias sobre condições envolvendo os participantes do reality show, incluindo com alguns depoimentos dados pelos próprios.

O criador da série original também já se posicionou sobre críticas e opinou sobre o spin-off.

"Round 6: O Desafio" ("Squid Game: The Challenge", em inglês) tem estreia prevista para novembro de 2023 na Netflix.

O Tudum também exibiu um vídeo com parte do elenco da temporada da 2ª temporada de "Round 6", com atores que estreiam na série, como Yin Si Wan, Kang Ha Neul, Park Sung Hoon e Yang Dong Geun.

As primeiras imagens de "Round 6: O Desafio" podem ser conferidas no vídeo abaixo: