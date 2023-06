Ruth Rocha é destaque de Feira do Livro em São Paulo

publicidade

A escritora Ruth Rocha, uma das principais escritoras da literatura infantil brasileira contemporânea, será um dos destaques da Feira do Livro 2023. O evento irá reunir dezenas de autores nacionais, além de 130 editoras, livrarias e instituições culturais na praça Charles Miller, em São Paulo, de 7 a 11 de junho.

Ruth Rocha irá expor 141 obras da sua biblioteca em uma tenda exclusiva. Os visitantes também poderão adquirir mais de 45 títulos criados pela autora, entre eles, clássicos infantis como "Marcelo Marmelo Martelo e sua Turma". A tenda também contará uma capa gigante do livro "Marcelo, Marmelo, Martelo" para os que desejarem tirar fotos com a obra.

Além da autora, a Feira do Livro 2023 terá uma programação especial focada nas crianças, com workshops e diversas atividades ligadas a promoção da leitura. A Feira é uma iniciativa da Associação Quatro Cinco Um, organização sem fins lucrativos voltada para a difusão do livro na sociedade brasileira, e da Maré Produções, escritório de arquitetura especializado em exposições e feiras culturais, com apoio do Ministério da Cultura.

Mais de meio século de infância

Ruth Rocha nasceu na capital paulista em 1931 e, ao longo da vida, foi orientadora educacional e editora. Começou a escrever artigos sobre educação para a revista Cláudia, em 1967. Em 1969 deu início a produção de histórias infantis para a revista Recreio. Em 1976 teve o primeiro livro editado e, desde então, publicou mais de cem livros em território brasileiro e vinte no exterior, em 19 idiomas diferentes. A escritora foi uma das primeiras a fazer parte dos catálogos Moderna e Salamandra, e em 2009, passou a ser, oficialmente, autora exclusiva da casa. Ao longo dos seus mais de 50 anos de carreira, já superou a marca de 40 milhões de exemplares vendidos e encantou várias gerações de crianças do Brasil e do mundo.