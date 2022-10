Ruy Castro é eleito para a Academia Brasileira de Letras

publicidade

O escritor e jornalista Ruy Castro foi eleito como novo imortal da Academia Brasileira de Letras, na tarde desta quinta-feira, 6. Ele conquistou 32 votos de 35 possíveis (houve três abstenções), superando com facilidade os candidatos Jackeson dos Santos Lacerda, Rodrigo Cabrera Gonzales, Eloi Angelos G. D’Arachosia, André Amado e Raquel Naveira. Castro vai ocupar a Cadeira 13, vaga desde a morte, em julho, de Sérgio Paulo Rouanet, aos 88 anos.

Ruy Castro nasceu em Caratinga, Minas, em 1948. Começou como repórter em 1967, no jornal Correio da Manhã, do Rio, e passou por todos os grandes veículos da imprensa carioca e paulistana, incluindo o Estadão - ele é, hoje, colunista da Folha de S.Paulo.

Biógrafo premiado e profundo conhecedor da história da música brasileira, Ruy Castro é autor de livros como Chega de Saudade: A História e as Histórias da Bossa Nova, O Anjo Pornográfico: A Vida de Nelson Rodrigues, A Onda Que se Ergueu no Mar, Estrela Solitária - Um Brasileiro Chamado Garrincha, Carmen - Uma Biografia, A Noite do Meu Bem - A História e as Histórias do Samba-Canção, e Metrópole à Beira-Mar - O Rio Moderno dos Anos 20, entre outras.

Nesta última obra, Castro lista autores banidos das prateleiras que já praticavam uma literatura moderna antes mesmo da eclosão da Semana de Arte de 1922, mas, mesmo assim, foram tachados de "pré-modernistas", o que também ajudou em seu processo de esquecimento. Este ano ele recebeu o Prêmio Machado de Assis, pelo conjunto de sua obra.