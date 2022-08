publicidade

São Francisco de Paula recebe o 1º Festival de Choro da Serra Gaúcha, com realização de de 19 a 21 de agosto. Serão promovidos shows, aulas, palestras e rodas sobre o gênero musical brasileiro.

O público poderá conferir apresentações e rodas de choro com sete grandes atrações: os grupos Sexteto Gaúcho, Choro das Gurias, Naquele Tempo, Chorei Sem Querer, Descendo a Serra, além dos especiais Seresteiros do Brasil com o cantor Gabriel Maciel e a Gafieira do Festival comandada pelo pianista Fernando Leitzke .

Durante os três dias, estudantes de música e o público em geral poderão participar das atividades formativas do festival, onde aprenderão mais sobre o primeiro gênero musical brasileiro. O acesso aos shows e oficinas é gratuito e aberto a todos os públicos.

Ao todo serão 11 shows e 3 oficinas que percorrerão diversos pontos da cidade como a Livraria Miragem, o hotel Parador Hampel, a Igreja Matriz, escolas municipais e o Mátria Parque de Flores entre outros locais.

A programação conta com o patrocínio da prefeitura municipal, apoio de Auro Ruschel Advogados Associados e é uma realização da Branco Produções e Oficina de Choro.

Programação:

DIA 19/08, SEXTA-FEIRA

10:30 - Oficina de Choro em escola pública municipal

14:30 - Oficina de Choro em escola pública municipal

19:00 - Shows com os grupos Choro das Gurias e Naquele Tempo (Igreja Matriz)

20:30 - Show Sexteto Gaúcho com participação de Gabriel Maciel (Miragem Livraria)

- Trio Itinerante nos bares e restaurantes de São Chico

21:00 - Roda de choro (Restaurante Sabor da Serra)

DIA 20/08 - SÁBADO

10:30 - Painel "Mulheres no Choro" com o grupo Choro das Gurias (Miragem Livraria)

13:00 - Show com grupo Descendo a Serra (Parador Hampel)

14:00 - Oficina de Choro com Mathias Pinto e grupo Naquele Tempo (Centro de Informações Turísticas)

15:00 - Show com grupo Naquele Tempo (Centro de Informações Turísticas)

16:00 - Shows com os grupos Choro das Gurias, Chorei sem querer e Seresteiros do Brasil (Mátria Parque das Flores)

20:00 - Shows com Descendo a Serra, Naquele Tempo e Gafieira do Festival (Parador Hampel)

DOMINGO, DIA 21/08

11:00 - Roda de Choro de Encerramento do Festival (Lago São Bernardo, próximo ao pedalinho)

Atrações:

Sexteto Gaúcho

Grupo formado em 2012 por músicos que se conheceram nas rodas de choro da capital do Rio Grande do Sul. O Sexteto Gaúcho apresenta sonoridade tradicional dos conjuntos brasileiros de choro incluindo composições contemporâneas de seus próprios integrantes. O grupo lançou seu disco de estréia “Bicho Solto” em 2019, que ganhou o prêmio Açorianos de melhor produtor musical (Mathias Pinto).

Choro das Gurias

Composto por Ange Bazzani no fagote, Julia Lorenz no bandolim, Júlia Valentini no violão, Ju Rosenthal no cavaquinho, Natália Santos no pandeiro e Stefania Colombo na flauta transversa, o grupo possui uma formação camerística. Com uma linguagem musical voltada para a música brasileira, especificamente do choro, o grupo apresenta-se como parte desta cultura musical “chorona” da cidade de Porto Alegre – RS.

Naquele Tempo

O grupo Naquele Tempo surge da ideia de propagar a cultura do choro em Porto Alegre. Na formação do grupo:Alexandre dos Santos (violão 7), Vorô silva (cavaco), Eduardo Rukat (cavaco), Stefania johnson (flauta transversal),João Aquino (violão 6),Maicon Ouriques (percussão), Thayãn Martins (pandeiro).

Chorei sem querer

O Grupo Chorei Sem Querer nasceu em 2018, na cidade de Pelotas. Com quatro anos de atividade, o grupo vem se destacando pelas inovações na formação instrumental e na construção de novos repertórios, sobretudo de música autoral produzida na região. Inte

Descendo a serra

Formado em 2018 por João Seben ao bandolim, Zeca Duarte ao violão de sete cordas e Felipe de Moraes ao cavaquinho. Em 2020 lançou seu primeiro EP com cinco músicas autorais e atualmente se prepara para lançar uma segunda remessa de registros inéditos, buscando difundir a cultura do Choro na região da serra gaúcha.

Seresteiros do Brasil

Reúne os músicos Gabriel Maciel (Voz), Fernando Leitzke (Piano), Mathias 7 Cordas (Violão) com participação especial de Vinicius Ferrão (Bandolim e Violão Tenor) em um show que valoriza o repertório de choros cantados e serestas dos grandes compositores da MPB como Pixinguinha e Nelson Cavaquinho.

Gafieira do Festival de Choro

A Gafieira é o show de encerramento do Festival de Choro, onde teremos um repertório muito animado, repleto de sambas de gafieira instrumentais e cantados com arranjos de sopro especiais, contando com participações de diversos músicos dos grupos participantes do festival.