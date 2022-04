Sérgio Hondjakoff, sobre internação por alcoolismo: 'Fiquei envergonhado'

publicidade

O ator Sérgio Hondjakoff revelou que negou estar internado em uma clínica de reabilitação para tratar o vício em álcool: "Eu fiquei envergonhado com tudo aquilo que estava acontecendo, aquela exposição toda". Em entrevista ao programa "Domingo Espetacular", da TV Record, transmitido no domingo, 17 de abril, Sérgio contou que pretende voltar a investir no trabalho de artista.

Conhecido por seu papel de Cabeção na novela Malhação, da TV Globo, o ator ficou internado por dois meses em uma clínica de reabilitação no interior de São Paulo. O local foi fechado pelo Ministério Público após denúncias de pacientes que sofriam maus-tratos e eram mantidos em cárcere privado.

Sérgio, no entanto, afirmou que "não viu maldade ou irregularidade" durante o tempo que passou na instituição. Ainda sobre ter negado a internação, ele disse: "Queria preservar o meu filho. Só minha mãe, meu pai e a mãe do meu filho sabiam".

Hoje em dia, ele continua a cuidar da saúde ao lado da família e busca se reinventar para retornar à carreira artística.