Série de comédia brasileira "LOL: Se Rir, Já Era!" anuncia elenco

publicidade

O Prime Video anunciou hoje o elenco da segunda temporada da série de comédia brasileira original Amazon "LOL: Se Rir, Já Era!", que irá estrear no serviço em 2 de dezembro. Ao longo de seis episódios de 30 minutos cada, Brunna Braga, Carol Zocolli, Eddy Junior, Fabio Rabin, Gigante Léo, Grace Gianoukas, Lindsay Paulino, Marianna Armellini, Mathy Lemos e Rafael Infante irão competir entre si para não rir e fazer os outros rirem. Nesta temporada, Gkay será a parceira de Tom Cavalcante na apresentação do programa, que estreia exclusivamente no Prime Video.

Baseado no formato da série japonesa original Amazon Hitoshi Matsumoto Presents Documental, "LOL: Se Rir, Já Era!" reúne dez dos maiores comediantes brasileiros numa batalha épica de seis horas sem poder rir enquanto tentam arrancar o riso dos adversários. Vale tudo nesse jogo. Cada comediante vem com uma bagagem de surpresas, números especiais e muita disposição para fazer o que for necessário para que seus oponentes caiam na risada. Tom Cavalcante ainda tem algumas armas secretas, como um retorno inesperado que vai mexer com a competição. O vencedor leva o prêmio de R$ 350 mil para doar para uma instituição beneficente de sua escolha.

A nova temporada de "LOL: Se Rir, Já Era!" é produzida por Daniela Busoli, Leonardo Lessa Lopes e Luis Lopes da Formata Produções. Pedro Antonio retorna como showrunner e a direção é de Vasco Hormaeche. A série conta também com Fernanda Leite, Raquel Gotesman, Daniel Nascimento, Beth Moreno, Cecília Bastos, Cíntia Portella, Galba Gogóia, Lívia La Gatto, Luiz Romano, Natália Balbino, Patrick Andrade, Pedro Sardaux, e Victor Ahmar na equipe criativa.