Série de humor do presidente da Ucrânia chega ao streaming

publicidade

A série que levou Volodimir Zelenski à presidência da Ucrânia já está disponível no catálogo da Netflix.



"Servo do Povo", lançada em 2015, conta com Volodymyr Zelensky atuando no papel de presidente da Ucrânia. Anos antes de entrar para a política, Zelensky seguia carreira como ator. Até que em 2019, a vida imitou a arte e o ucraniano venceu as eleições presidenciais do país.

Na série, Vasily Petrovych Goloborodko (Volodymyr Zelensky) é um professor de história do ensino médio que viraliza na internet após um estudante gravar uma fala do educador sobre corrupção na Ucrânia. Com isso, seus alunos decidem fazer um financiamento coletivo para lançar Vasily como candidato nas eleições presidenciais do país.

Como consequência de seu sucesso na ficção, a popularidade de Zelensky aumentou e foi decisiva para que ele se tornasse presidente da Ucrânia. Hoje, o presidente ucraniano enfrenta o desafio de ver seu país envolvido em uma guerra contra a Rússia.



A produção também está disponível no catálogo da HBO Max.