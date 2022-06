Série "Expresso do Amanhã" termina na quarta temporada

publicidade

A série "Expresso do Amanhã", que narra a história dos últimos passageiros de um trem que percorre o planeta congelado e sem vida, será encerrada na quarta temporada. A confirmação veio da TNT, produtora da sequência.

"Podemos confirmar que Expresso do Amanhã vai terminar após uma jornada de várias temporadas de sucesso na TNT", disse um porta-voz do canal em comunicado ao site Deadline.

"Seus talentosos roteiristas, atores e equipe pegaram uma premissa extraordinária e a trouxeram à vida de formas incríveis. Ela foi aclamada pela crítica, teve um impacto significante para o gênero pós-apocalíptico e agora permanece nos corações e mentes dos fãs para sempre", completou a fonte.

Na Netflix, a série está na terceira temporada. A produção é ambientada sete anos após o planeta Terra entrar numa era glacial, onde todos os sobreviventes vivem a bordo de um trem com cerca de mil vagões. O veículo dá voltas ao redor do mundo sem parar e é organizado por classes sociais: os mais pobres ficam nos últimos vagões, sem luz e alimentação, enquanto os ricos estão nas partes mediana e frontal, pois pagaram para sobreviver com conforto.