Série "Notícias Populares" aborda um dos principais jornais do país

publicidade

A série “Notícias Populares”, uma parceria entre Kuarup e Canal Brasil, estreou no final da noite de sexta-feira, 29 de setembro como parte das comemorações de 25 anos do canal. Criada pelo jornalista André Barcinski e pelo cineasta Marcelo Caetano, a obra retorna aos anos 1990 e aborda com bom humor as principais histórias do jornal ‘Notícias Populares’, o ‘NP’, que circulou em São Paulo por quase 38 anos, entre outubro de 1963 e janeiro de 2001. Com coprodução do Canal Brasil, a trama é protagonizada por Luciana Paes e ainda conta com Ana Flávia Cavalcanti, Ary França e Rejane Faria no elenco, além de uma participação especial de Bruna Linzmeyer. Os sete episódios inéditos vão ao ar sempre às sextas-feiras, às 22h30min, e ficam disponíveis no Globoplay + Canais.

A história central se passa no início dos anos 1990, quando o jornal está em crise e sofrendo críticas pelo teor sensacionalista. Paloma (Luciana Paes), antiga correspondente em Paris de um dos maiores jornais do Brasil, é convocada para uma dura missão: chefiar os repórteres e modernizar o ‘NP’. Ela terá que driblar seus próprios preconceitos para cobrir casos espetaculares como as histórias do bebê diabo, do bando de palhaços e de uma rebelião de prostitutas. A redação é formada por repórteres com métodos questionáveis, porém, quanto mais absurda é a capa, mais o jornal é vendido.

"A minha personagem não existiu, só que ela é a maneira que o espectador vai ter para observar o 'NP', com esse olhar de ‘normalidade’ sobre o que acontecia no jornal. Aos poucos ela vai se transformando e transformando a maneira com que ela vê o Brasil, porque o 'NP' tem muito essa coisa desse jogo de cintura brasileiro, de uma série de coisas que você não acharia possíveis e a maneira como se lidava com essas coisas representava o Brasil", comenta Luciana sobre a sua personagem.

Elenco

O elenco também traz nomes como o de Ana Flávia Cavalcanti no papel de Greta, jornalista com foco em celebridades; Rui Ricardo Diaz aparece na pele do editor-chefe do NP Matias; Clayton Mariano é o repórter Helcio, que adora uma pauta sensacionalista; Luiz Bertazzo vive o colunista de cinema Luna, que batalha para escrever críticas para o grande público; Rejane Faria aparece como a fotógrafa experiente Marina; Lucas Andrade interpreta o “foca” Adilson. Além destes atores, o elenco ainda tem Ary França, Fabio Herford, Tuna Dwek, Ed Moraes, Hugo Villavicenzio, Teka Romualdo, Jackie Obrigon, Flow Kountouriotis, Henrique Zanoni, Verónica Valenttin e Germano Mello.

A série conta com a participação especial de Bruna Linzmeyer, que vive Rata, jornalista em uma das principais emissoras de TV do país. A repórter rivaliza com o ‘NP’ na busca por matérias inusitadas e consegue dar furos históricos, como o Gari Galã (Ricardo Teodoro), deixando Paloma preocupada com a concorrência.

Roteiro

O roteiro foi escrito por Barcinski em parceria com Marcelo Caetano, Ana Carolina Francisco e Ricardo Grynszpan e cada um dos sete episódios traz uma história que foi manchete do jornal. “A ideia foi ter uma grande reportagem do ‘NP’ por episódio, além, é claro, de retratar os próprios personagens do jornal”, afirma Barcinski. Na busca pelas histórias foram realizadas pesquisas em mais de 1000 exemplares do jornal e várias entrevistas. “Entrevistamos, entre outros, Paulo César Martin, que era editor de esportes e um grande colecionador de 'causos' da redação, a jornalista Laura Capriglione, que foi editora do jornal, Tânia Voss, a primeira colunista negra do País sobre Celebridades que foi contratada após a saída do saudoso Gugu Liberato (com participação na série também na cena de carnaval de salão junto a Rogéria) e o Conceição, que era fotojornalista do 'NP' e fez oficinas para os atores, além de fazer uma participação especial no primeiro e no segundo episódios”, conta Caetano.

Sinopse

Janeiro de 1993. Correspondente de um dos maiores jornais do país na França, Paloma Fernandes volta ao Brasil após romper seu casamento. Ela recebe uma missão de Dr. Felix, dono do Grupo Folha: assumir a chefia de reportagem de um dos jornais do grupo, o Notícias Populares. Mas a tarefa de chefiar os repórteres se mostrará difícil. Paloma vai ter que driblar seus preconceitos para noticiar casos espetaculares como o Bebê-Diabo, o Bando do Palhaço e uma rebelião de prostitutas.