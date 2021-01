Série original brasileira “Cidade Invisível” estreia dia 5 de fevereiro

publicidade

Um policial ambiental atordoado pela morte da esposa, um incêndio e surgimento de um boto-cor-de-rosa em uma praia carioca. Estes são alguns dos elementos da nova série original brasileira da Netflix. A “Cidade Invisível” estreia dia 5 de fevereiro. Veja trailer no final.

Este é o primeiro projeto live-action de Carlos Saldanha, diretor brasileiro indicado ao Oscar e conhecido pelas franquias animadas “A Era do Gelo” e “Rio”, além da animação “O Touro Ferdinando”.

Com sete episódios, “Cidade Invisível” traz temas como a preservação ambiental, o resgate da cultura popular brasileira, além de explorar as relações humanas por meio do místico e do suspense, num resgate claro dos personagens do folclore como o Saci-pererê e o Curupira.

Protagonizada por Marco Pigossi e Alessandra Negrini, ainda tem Jessica Córes, Fábio Lago, Wesley Guimarães, Manu Diegues, Julia Konrad, José Dumont, Victor Sparapane e Áurea Maranhão no elenco.

Sinopse

Ele passou a viver entre realidade e um mundo invisível habitado por seres fantásticos depois que sua esposa morreu - e percebeu que nem tudo é como parece. A série Cidade Invisível, do diretor indicado ao Oscar, Carlos Saldanha, faz um mergulho nas histórias do folclore brasileiro de forma atual e fala sobre o poder das relações humanas.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=GodwQKNXIYk