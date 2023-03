Só Pra Contrariar faz show gratuito em Torres

publicidade

A Praia dos Molhes, em Torres, terá uma noite de samba e pagode neste final de semana. Neste sábado, dia 04, a partir das 20h30, o grupo Só Pra Contrariar sobe ao palco (praça da SAPT – Av. Beira Mar, s/n) em um show gratuito e aberto ao público. O evento marca o encerramento de mais uma edição do Circuito Verão Sesc de Esportes, que é realizado pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac em parceria com a Prefeitura de Torres e patrocínio da Juvesa Fiat Veículos e KTO. Criado em Minas Gerais em 1989, o grupo é formado atualmente por Fernando Pires, Luiz Fernando, Juliano Pires e Alexandre Popó, que levarão ao Litoral Gaúcho um repertório que conta a história musical da banda em mais de 30 anos de trajetória.

O show integra a programação da final estadual do Circuito, que contará com a participação de cerca de de várias partes do Rio Grande do Sul, para disputas esportivas nos dias 04 e 05 de março. Desde dezembro, dezenas de cidades vinham realizando suas classificatórias locais e, agora, 71 delas estarão representadas em diferentes modalidades. Ao todo, 49 equipes vão disputar o pódio no beach soccer, 112 duplas vão disputar o vôlei de praia, 12 equipes vão disputar o basquete 3x3, 16 equipes vão disputar o handbeach (handebol de praia), 44 equipes vão disputar o futevôlei, 11 equipes disputam o beach câmbio e 45 duplas competirão no beach tennis. Os jogos iniciam às 9h, no sábado (04/03), e ocorrerão, também, no domingo (05/03).

Show Só Pra Contrariar - Circuito Verão Sesc de Esportes

Data: 04/03 (sábado) Horário: 20h30 Local: Praça da SAPT – Av. Beira Mar, s/n - Praia dos Molhes em Torres. Evento gratuito.