Sabrina Petraglia passa por cirurgia para retirar tumor do ovário

Sabrina Petraglia contou que passou por uma cirurgia recentemente. Em um vídeo publicado na tarde desta terça-feira, dia 29, a atriz disse que foi operada para retirar um tumor no ovário. Ela disse que ia manter o procedimento em segredo, mas decidiu compartilhar a situação que viveu para conscientizar outras mulheres.

"Descobri um tumor, aparentemente benigno, no ovário. Minha médica achou prudente retirar esse tumor porque o câncer de ovário é um câncer silencioso e também tenho o histórico da minha mãe muito forte. Minha mãe trata um câncer até hoje", contou Sabrina.

Ela falou que apenas o tumor foi retirado e que todos os órgãos dela foram preservados, inclusive o ovário. A artista disse que o tumor foi para a análise e que ela deve passar um mês em recuperação.

Além da retirada do tumor, Sabrina também foi operada para corrigir uma diástase abdominal. A artista deu á luz o filho Léo há sete meses e já é mãe de Gael, de 3 anos, e Maya, prestes a completar 2. Por conta das três gestações consecutivas, houve o afastamento dos músculos abdominais da atriz, então o problema precisou ser corrigido.

"A parede abdominal não voltou, então ficou com essa barriga que não segurava os órgãos direito. Sentia tudo mexer, perdi meu centro de força abdominal e isso estava me incomodando. Já que precisava passar pela cirurgia de retirar o tumor, decidi corrigir a diástase", contou Sabrina.

A artista falou que a recuperação está mais complicada devido à cirurgia da diástase, pois o pós-operatório exige que ela use uma cinta e não pegue os filhos no colo. Sabrina Petraglia explicou que preferiu passar por essa operação agora, mesmo com um bebê de meses em casa, pois vai se mudar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em breve, para acompanhar o marido, Ramón Velásquez, que recebeu uma oferta de trabalho.

