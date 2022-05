Sai teaser em 4K de filme de Glauber Rocha que vai a Cannes

publicidade

O longa-metragem será exibido no "75º Festival de Cannes" na mostra "Cannes Classics", dedicada a filmes clássicos e à preservação do patrimônio cinematográfico mundial. A sessão acontece no dia 18 de maio, às 16h (GMT+2), na sala Buñuel. O projeto teve início em 2019, quando o produtor Lino Meireles se uniu à diretora Paloma Rocha, filha de Glauber Rocha, para a restauração em 4K de uma das principais obras do cinema brasileiro. O projeto foi finalizado em 2022, mais de 40 anos depois da morte do realizador baiano. Em 1964, o longa-metragem estreou no mesmo evento. Projeto de Lino Meireles e Paloma Rocha, filha de Glauber, é o único filme brasileiro no festival e integra a mostra Cannes Classics.

Segundo longa-metragem de Glauber Rocha, considerado um marco do Cinema Novo, “Deus e o Diabo na Terra do Sol” estreou mundialmente na competição do mesmo festival, em 1964, sendo indicado à Palma de Ouro. O filme foi lançado nos cinemas do Brasil em julho do mesmo ano. O legado do diretor inclui longas-metragens como “Barravento” (1962), “Terra em Transe” (1967), “O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro” (1969), “O Leão de Sete Cabeças” (1970), entre outros.

A escolha pela obra foi feita não apenas por sua importância para a cultura nacional, mas pelo fato de sua última versão digitalizada ter sido feita em 2002, com qualidade inferior à atual. O novo restauro foi realizado na Cinecolor, empresa parceira da Cinemateca Brasileira, onde estava armazenada a cópia em película – cinco latas de negativos 35mm em perfeitas condições. Apesar disso, parte da obra de Glauber foi perdida no incêndio que atingiu um dos galpões da Cinemateca, em São Paulo, em julho de 2021.

“Deus e o Diabo na Terra do Sol” mescla influências literárias de Graciliano Ramos, José Lins do Rego e “Os Sertões”, de Euclides da Cunha.

Sinopse:

O vaqueiro Manuel (Geraldo del Rey) e sua esposa Rosa (Yoná Magalhães) fogem para o sertão depois que ele mata um coronel que tenta enganá-lo. No ermo brasileiro, violento e assolado pela seca, eles encontram duas figuras icônicas: Sebastião, que se diz divino, e Corisco, que se descreve como demoníaco. Amarrar seus destinos com essas figuras é uma decisão trágica, no entanto, pois o mercenário Antonio das Mortes está em seu encalço.

Prêmios:

Participou de Cannes em 64. Indicado à Palma de Ouro.

Prêmio da Crítica Mexicana- Festival Internacional de Acapulco, México, 1964.

Grande Prêmio Festival de Cinema Livre, ltália, 1964.

Náiade de Ouro- Festival Internacional de Porreta Terme, Itália, 1964.

Troféu Saci/ Melhor Ator Coadjuvante: Maurício do Valle, 1965

Grande Prêmio Latino Americano -I Festival Internacional de Mar dei Placa, Argentina, 1966.

Ficha técnica:

Direção / Roteiro – Glauber Rocha

Assistentes de Direção - Walter Lima Júnior / Paulo Gil Soares

Produção – Luiz Augusto Mendes / Glauber Rocha / Jarbas Barbosa

Diretor de Produção - Agnaldo Azevedo

Fotografia / Câmera – Waldemar Lima

Cenografia – Paulo Gil Soares

Edição – Rafael Justo Valverde

Gravação - Aluizio Viana

Sonoplastia - Geraldo José

Música – Villa-Lobos

Canções – Sérgio Ricardo / Glauber Rocha

Letreiros - Lygia Pape

Maquinistas - Calazans Neto / Roque

Elenco:

Geraldo Del Rey (Manuel) / Yoná Magalhães (Rosa) / Othon Bastos (Corisco) / Sonia dos Humildes (Dadá) / Lídio Silva (Sebastião) / Maurício do Valle (Antônio das Mortes) / Marron (Cego Júlio) / João Gama (Padre) / Milton Roda (Morais) / Antonio Pinto (Coronel) / habitantes de Monte Santo

Equipe de Restauração:

Direção - Paloma Rocha

Produção - Lino Meireles

Direção de Fotografia - Luís Abramo

Consultoria Técnica de Restauro de Imagem e Som - Rodrigo Mercês

Restauração Sonora - Estúdio JLS

Técnicos - José Luiz Sasso, ABC; ​Toco Cerqueira, ​Daniel Sasso

Restauração de Imagem - Cinecolor Digital

Diretor Geral - David Trejo

Gerente Operacional - Cláudio Avino

Coordenação de Pós Produção - Ana Camargo, Beatriz Piloto, Luís Totem

Supervisão de Restauro - Cesar Tuma, Renato Merlino

Restauradores - Carllos Alves, Carlos Campos, José Mercindo, Paulo, Vinicius Calheiros

Colorista - Rogério Moraes

Composição - Ailton Piuí, Renato Merlino

Masterização - Carllos Alves

Legendas - Punto y Coma Traduções

Trailer e Teaser - VFBH Produções LTDA