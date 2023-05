Saiba quem são os dez famosos que vão direto para a Mansão de "A Grande Conquista"

publicidade

O público votou e decidiu! Estão definidos os dez famosos que vão direto para a Mansão de "A Grande Conquista". Os eleitos – cinco homens e cinco mulheres - conquistaram as primeiras vagas na competição pelo grande prêmio de R$ 1 milhão e vão se encontrar na grande casa, daqui dez dias, com os dez sobreviventes da Vila. Confira quem são os escolhidos! "A Grande Conquista" vai ao ar de segunda a domingo, a partir das 22h45, na Record TV.

Alexandre Suita

37 anos

Empresário e influencer

Nasceu em Quirinópolis (GO) e mora em Goiânia (GO)

Ana Paula Almeida

46 anos

Apresentadora, atriz e publicitária

Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ)

Bruno Camargo

35 anos

Modelo e professor de Educação Física

Nasceu e mora em São Paulo (SP)

Bruno Tálamo

34 anos

Jornalista

Nasceu e mora em São Paulo (SP)

Daniel Toko

34 anos

Repórter e cantor

Nasceu em São Bernardo do Campo (SP) e mora no Rio de Janeiro (RJ)

Faby Monarca

44 anos

Empresária e administradora

Nasceu e mora em São Paulo (SP)

Giulia Garcia

19 anos

Atriz e influenciadora

Nasceu e mora em São Paulo (SP)

Ricardo Villardo

35 anos

Ator e professor de teatro

Nasceu no Rio de Janeiro (RJ) e mora em São Paulo (SP)

Stephanie Gomes

23 anos

Estudante de Biomedicina e influencer

Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ)

Victoria Macan

26 anos

DJ e empresária

Nasceu em São Francisco de Paula (RS) e mora em Porto Alegre (RS)

Gostou do resultado? Os outros seis famosos que não foram para a Mansão irão morar, ao longo de dez dias, com outras 64 pessoas na Vila. Não perca os próximos episódios do reality! A Grande Conquista vai ao ar de segunda a domingo, a partir das 22h45, na Record TV. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.