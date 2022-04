Sala Redenção celebra seus 35 anos em Porto Alegre

publicidade

A Sala Redenção completa 35 anos de trajetória e promove a primeira mostra das comemorações – “Cinema dos Anos 80” – em cartaz desta segunda-feira até dia 29 de abril. Inaugurada em 22 de abril de 1987, no campus central da Ufrgs (Av. Paulo Gama, 110), o espaço oferece sessões gratuitas de segundas a sextas-feiras, às 15h e às 19h.

A volta aos anos 80 é uma tentativa de resgatar o contexto do surgimento da Sala Redenção. Foram escolhidos filmes representativos do imaginário do período, como “E.T.” (1982), de Steven Spielberg, maior bilheteria mundial daquela década, e “Veludo Azul” (1986), de David Lynch, marco do cinema independente. A mostra inclui também outros grandes clássicos e filmes da Associação Brasileira de Vídeo Popular (ABVP), instituição criada em 1984 para incentivar produções em vídeo.

Para marcar o dia exato do aniversário, nesta sexta-feira, uma maratona, das 13h às 22h, poderá ser conferida. Serão exibidos filmes que já foram exibidos na Sala e fazem parte da história do cinema, como o longa-metragem “O Circo” (1928), de Charles Chaplin, e os documentários “Koyaanisqatsi” (1982), de Godfrey Reggio, e “Panorama do Cinema Brasileiro” (1968), de Jurandyr Noronha.

A comemoração será finalizada com uma seleção de curtas-metragens dirigidos por George Meliès, em alusão à icônica pintura da fachada do prédio do cinema universitário, inspirada no filme “Viagem à Lua”, do ilusionista francês. A sessão ganha trilha improvisada ao vivo pelo trio Desandance - Bel Medula, Iuczan e Rai, formado por professores do Instituto de Artes da Ufrgs. Até o final do ano, a programação comemorativa dá sequência à proposta de mostras que destacam aspectos marcantes de sua história, além de apresentar sessões de cinema ao ar livre, cineconcertos, exposição de materiais gráficos e lançamento de um documentário produzido por sua equipe.

Para as sessões atuais é obrigatório o uso de máscara durante todo o período de permanência no espaço e também é solicitada a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19, físico ou virtual.

Origem da Sala

Conhecido como um dos espaços de difusão cinematográfica não-comercial mais antigos de Porto Alegre, a Sala Redenção, desde sua inauguração assume um papel de formação audiovisual. Em 1986, com o objetivo de restaurar prédios históricos e reaproveitá-los como espaços culturais, a reitoria lança o projeto Centro Cultural, com duas edições, em 1986 e 1987, que consistiram em maratonas de duas semanas de atividades de ensino, pesquisa e extensão nos diversos campi da universidade, em que a circulação do cinema pelos prédios reforça o desejo de estabelecer um ponto fixo para essa arte no Campus Central.

Em 1987 a demanda é atendida e uma reforma na antiga Biblioteca Central dá lugar à Sala Qorpo Santo, de teatro, e à Sala Redenção – Cinema Universitário. É neste espaço que os dois projetores antes localizados no Salão de Atos passam a exibir sessões diárias, de segundas a sextas-feira. Desde então, a Sala Redenção assume um papel de formação audiovisual, com uma programação de acesso livre a toda a comunidade.