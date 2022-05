Sala Redenção sedia concerto ilustrado do grupo francês Les Productions du Bazar

publicidade

Hoje, às 19h, a Aliança Francesa Porto Alegre e Centro Cultural da Ufrgs recebem o espetáculo “Le Voyage de Rézé”, do grupo francês Les Productions du Bazar, na Sala Redenção da Ufrgs (Paulo Gama, 110). A entrada é gratuita.

A produção é um concerto ilustrado com dois músicos (um cantor e guitarrista e um percussionista) e um “desenhista-carnêtista”, que desenha ao vivo durante o concerto, sendo essa uma técnica de luz e vídeo. Além dos artistas franceses, o artista brasileiro Alexandre De Nadal foi convidado para integrar a apresentação, também desenhando ao vivo. Grandes conhecedores da música brasileira por já terem morado no Brasil, os participantes do grupo - Rézé (guitarrista e vocalista), François Brossier (músico e técnico de som), Emdé (desenhista-carnêtista) e Christoo Duron (fotógrafa, cinegrafista e produtora) - convidaram artistas locais a cada etapa da turnê, para subirem ao palco e colaborarem na criação de uma versão bilíngue do espetáculo. Além de proporem uma série de ateliês que misturam música, ritmos, desenhos e imagens e cujo objetivo é de aproximar-se do público, convidando-o a participar do processo de criação artística.

"A viagem de Rézé" é uma viagem a ser vivida, através de trocas e encontros, através do diálogo de culturas, da exploração das fronteiras e das diferenças. Uma forma leve, uma busca de ir ao fundo de uma expressão simples e sincera. Vozes, uma guitarra, peles de um tambor, desenhos e canções" conta o grupo.

Confira o vídeo de apresentação: https://www.youtube.com/watch?v=fIsKCOWS-RY&t=10s