Sala Redenção traz programação sobre skate

A Sala Redenção (campus central da Ufrgs) apresenta a "Mostra Cine Skate", em parceria com o Instituto Estadual do Cinema (IECINE). A programação acontece entre 27 e 31 de março, de segunda a sexta-feira, com sessões às 16h e às 19h. A entrada é franca e aberta a todos os públicos.

A mostra busca trazer a temática do skate para dentro do cinema universitário, promovendo uma troca entre a sala de cinema e o mundo do esporte. Entre a programação, estão curtas, longas, videoartes e video performances. Algumas sessões são seguidas por debates com convidados especiais.

A programação completa pode ser conferida no site e nas redes sociais da Sala Redenção.

A Sala Redenção está localizada no campus central da UFRGS, com acesso mais próximo pela Rua Eng. Luiz Englert, 333.