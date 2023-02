Samara Joy, que derrotou Anitta no Grammy, faz shows em São Paulo em maio

publicidade

A cantora americana Samara Joy, vencedora de dois prêmios Grammy (Revelação, na qual derrotou Anitta, e Melhor Álbum de Jazz Vocal), vai se apresentar no C6 FEST, festival internacional de música que ocupará três palcos no Parque Ibirapuera entre os dias 19 e 21 de maio.

Também estão confirmadas as apresentações de Weyes Blood, musa da música contemporânea, assim como o compositor paulistano Tim Bernardes, com um show em homenagem a Gal Costa. A programação trará uma seleção diversa de artistas consagrados e promissores da cena mundial, cujos nomes serão anunciados em breve.

Na categoria mais destacada, a de Revelação do ano, a artista concorreu domingo, no Grammy, além de Anitta, com o americano de raízes mexicanas Omar Apollo, a banda de rock italiana Måneskin, a dupla de jazz Domi & JD Beck, o cantor e compositor Muni Long, o rapper Latto e o rapper e ator Tobe Nwigwe e Wet Leg.

"Estar aqui sendo quem eu realmente sou é muito emocionante", disse Joy ao receber o prêmio de Olivia Rodrigo, a anterior vencedora do título, que também já foi concedido a personalidades como Meghan Thee Stallion ou Dua Lipa.

Fãs de Anitta, inconformados com o resultado, invadiram o post em que a vencedora comentava o prêmio, na madrugada desta segunda, dia 7, para ofendê-la.

"Roubo", "Devolve o prêmio da Anitta", "Não merecia", "Quem é essa?" foram algumas das mensagens deixadas pelos fãs de Anitta no perfil de Samara. Também disseram que a artista não era bem-vinda no Brasil.

Samara conquistou um nicho para si mesma na indústria por suas apresentações de jazz e, antes de ser premiada como melhor artista revelação, ela ganhou o prêmio de melhor álbum vocal de jazz por Linger Awhile na cerimônia de pré-lançamento.

Joy cresceu no Bronx e ganhou fama graças à popularidade que seus vídeos conquistaram nas redes sociais, em especial no TikTok. A cantora de 23 anos tem sido reconhecida por trazer o jazz para as novas gerações e sua voz lembra a de grandes cantoras, nomes icônicos como Aretha Franklin e Ella Fitzgerald.