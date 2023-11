Samuel Rosa se apresenta em show inédito no Parque Harmonia

publicidade

Com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e ao entretenimento no Brasil, a Vivo apresenta, por meio do Ministério da Cultura, o projeto Vivo Música, que chega a Porto Alegre no dia 3 de dezembro, domingo, às 17h, num show gratuito no Parque Harmonia.

A apresentação traz a Orquestra Simjazz, regida por Edu Martins, convidando para dividir o palco, pela primeira vez, o cantor e compositor mineiro Samuel Rosa. A abertura fica por conta da banda Yangos.

Serviço:

O que é: Vivo Música com a Orquestra Simjazz e Samuel Rosa em Porto Alegre

Regência da Orquestra: Edu Martins

Abertura: Banda Yangos

Data: 3 dezembro de 2023, domingo

Horário do show: 17h

Local: Parque Harmonia

Endereço: Av. Loureiro da Silva, 255 - Praia de Belas, Porto Alegre - RS

Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre