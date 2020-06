Samuel Vettori estreia hoje à frente do Balanço Geral

publicidade

O jornalista gaúcho Samuel Vettori, que foi repórter da Rádio Guaíba e da Record TV com longa experiência jornalística na cobertura diária, estreia, nesta segunda-feira, oficialmente como o novo apresentador do “Balanço Geral RS” na Record TV RS. Ele passa a comandar o programa, que tem início às 11h50min e vai até 15h15min.

Após ficar alguns meses em uma emissora concorrente, o jornalista retornou à Record TV RS para assumir este desafio. “Estou muito feliz e empolgado, não vejo a hora de começar”, comenta Samuel. Ele adianta que o programa terá muita informação e prestação de serviços, com agilidade e atualidade, além de diversão também. “Quero ser transparente. Mostrar o que é legal, mas cobrar quando for necessário, me posicionar contra o preconceito, contra o racismo. Pretendo dar voz ao contraditório sempre. É preciso não só criticar, mas também apontar caminhos para melhorar a vida das pessoas”, aponta. Ele acredita que, através do trabalho jornalístico, se pode lutar por uma sociedade mais justa.

Desde que foi anunciado como o novo apresentador do Balanço Geral no Estado, ele tem recebido muitas mensagens de apoio e carinho pelas redes sociais. Questionado sobre isso, o jornalista se disse surpreso. “Estou impressionado mesmo. Isso é muito legal. Estou emocionado com tudo o que estou vendo”, comentou. Para esta estreia, ele irá entrevistar o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, sobre os desafios da cidade neste período de pandemia devido ao novo coronavírus.

Algumas surpresas também estão planejadas, mas ele prefere deixar para o público conferir na hora. E, para esta terça-feira, o convidado especial será o governador do Estado, Eduardo Leite.

O gerente de jornalismo da Record TV RS, Luiz Piratininga, adianta que o público terá, desde o primeiro dia desta nova fase, reportagens exclusivas e matérias especiais. “O Samuel Vettori vai dar a cara dele de dinamismo, um pouco de entretenimento e a cara do Rio Grande do Sul no Balanço Geral”, disse.

Natural de São José do Ouro, no interior do Rio Grande do Sul, Vettori se formou em 2001 em Jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas (UCPel) e também estudou Direito na Fundação Escola Superior do Ministério Público do RS (FMP). Aos 44 anos, ele, que atuou também como produtor além de repórter, diz que conhece todas as regiões do Rio Grande do Sul e pretende levar seu estilo e experiência para a nova etapa.

As mudanças no programa começaram quando Alexandre Mota deixou o programa em janeiro de 2020, retornando para a afiliada em Cuiabá (Mato Grosso). A apresentação ficou a cargo de Voltaire Porto, que agora retorna ao programa Cidade Alerta RS, às 16h45min, mas ainda comandará o Balanço Geral aos sábados.