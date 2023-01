Sandra Pêra comenta disco em homenagem a Belchior

publicidade

Um bate-papo virtual sobre o álbum "Sandra Pêra em Belchior", gravado pela cantora e atriz carioca em tributo ao cantor e compositor cearense, falecido em 2017, acontece neste sábado, dia 21, às 16h, e marca a abertura da programação 2023 do projeto "Obras Comentadas", realizado em parceria com o Centro Cultural 25 de Julho (rua Germano Petersen Júnior, 250). A conversa terá participação da artista e também de sua filha, Amora Pêra, e de José Mílton, que assinam a produção do disco. O evento será transmitido gratuitamente neste sábado, dia 21 de janeiro, às 16h, pelo canal do YouTube do músico Felipe Antunes, que faz a curadoria e mediação dos encontros.

Lançado em 2021, o trabalho revisita grandes sucessos de Belchior, como A Palo Seco, Velha Roupa Colorida e Paralelas. No álbum, a irmã de Marília Pêra (1943-2015) e ex-integrante do grupo As Frenéticas reúne com leveza e boa prosa algumas densas canções, como se apresentasse um roteiro de dramaturgia – bem ao estilo do cancioneiro de Belchior, que foi amigo da cantora.



Sobre o Obras Comentadas

O projeto, lançado durante o período de isolamento da pandemia de covid-19, iniciou em julho de 2020 e, desde então, já recebeu nomes como o conjunto MPB4, Guinga, André Mehmari e Leila Pinheiro, além de muitos outros artistas em encontros virtuais que estão disponíveis no YouTube.



Serviço

Obras Comentadas | Sandra Pêra em Belchior

Com os convidados e Sandra Pêra, José Mílton e Amora Pêra e mediação de Felipe Antunes, curador do projeto

Dia 21 de janeiro, sábado, às 16h

Gratuito, pelo canal do YouTube do músico Felipe Antunes.