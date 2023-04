Sandy manda recado fofo no aniversário de Junior: 'Eterna melhor segunda voz do mundo'

publicidade

Sandy homenageou o irmão, Junior Lima, que completa 39 anos nesta terça-feira (11). Ela listou várias qualidades do irmão e o chamou de "eterna melhor segunda voz do mundo".

"Hoje é o dia do cara mais gente boa do mundo. Aquele que tem o sorriso mais doce, o abraço mais sincero, o bom humor das pessoas mais gostosas de conviver, um coração mais mole que gelatina e a eterna melhor segunda voz do mundo! (E muito mais que isso.)", começou a cantora.

"E eu choro só de pensar em quanto eu amo e admiro. E amo mais um pouquinho. Ju, que o seu dia seja digno desse sol que é você. E que o mundo te mereça cada vez mais. Seja MUITO feliz!!!", completou.

A declaração deixou os fãs da ex-dupla emocionados. "Que lindo. Também queria uma irmã que escrevesse coisas lindas sobre mim, meu aniversário é domingo", afirmou uma mulher. "Que texto lindo! Você sempre emocionando a gente com esse seu coração nos dedos. Que o novo ciclo do Junior seja incrível como ele. E que seja só felicidade sempre. Amo vocês infinito", disse outra.

Sandy e Junior anunciaram o fim da dupla em 2007, após 17 anos juntos. m 2019, eles voltaram a se apresentar lado a lado nos palcos com a turnê Nossa História, que celebrou os 30 anos da parceria e foi recheada de sucessos marcantes da carreira a dois.