Sant lança “Nuvem Negra” com participação da cantora Tiê e inspiração em canção de Djavan

publicidade

Conhecido na cena da música urbana brasileira pela maturidade e críticas sociais em suas letras, o rapper Sant - que recentemente assinou com a Som Livre, sua primeira gravadora -, apresenta ao público no dia 03 de fevereiro o single “Nuvem Negra”, abrindo seus trabalhos no ano de 2023. A faixa é a primeira do próximo álbum do artista e traz uma participação especial da cantora Tiê, que empresta os vocais na citação “Nem bom-dia eu vou dar / Tá difícil ser eu” da música original de mesmo nome, “Nuvem Negra” (1993), de composição de Djavan e com Gal Costa como intérprete. A canção foi uma das inspirações de Sant para este single - ouça aqui.

Natural de Pilares, bairro da zona norte do Rio Janeiro, Sant também lança um videoclipe inédito para “Nuvem Negra”, que exibirá de forma cinematográfica as histórias periféricas relatadas na composição. A produção audiovisual tem direção assinada pelo cineasta e premiado fotojornalista João Wainer, que assina a direção do longa "A Jaula" (2022). A cantora paulista Tiê também está presente no videoclipe ao lado do rapper e demais atores. Assista:

No último ano, Sant lançou o álbum “Ainda É o Rap dos Novos Bandidos”, em parceria com o produtor LP Beatzz, uma continuação do seu primeiro álbum “Rap dos Novos Bandidos” (2021), nos quais Sant trouxe em suas rimas assuntos como vivências pessoais e a realidade da periferia acompanhado de parcerias de peso do rap e do funk. Ao longo da carreira, o rapper, que possui MC Marechal como seu mentor e padrinho, coleciona músicas emblemáticas e participações em grandes projetos da cena de música urbana, como em “Poesia Acústica #3: Capricorniana”, que acumula mais de 500 milhões de plays nas plataformas de áudio e YouTube, e a faixa “Dizeres”, parceria com a cantora Lourena, que já ultrapassou a marca de 250 milhões de reproduções.