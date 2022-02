Sarah Jessica Parker não aprova retorno de Kim Cattrall à série

publicidade

Sarah Jessica Parker voltou a falar sobre a ausência de Kim Cattrall em And Just Like That, nova série que continua a história de Sex and the City.

Em entrevista para a Variety, Parker revelou como se sentiria caso Cattrall topasse voltar para interpretar a personagem Samantha mais uma vez.

"Eu não acho que ficaria [bem], porque acho que existe muita história pública de sentimentos da parte dela, que ela compartilhou. Eu não participei ou li artigos sobre, mas as pessoas costumam me contar", explicou Parker.

A personagem Samantha ainda existe na série e é mencionada várias vezes, aparecendo por meio de mensagens de texto. "Nós não procuramos Kim para isso, sabe? Depois que não fizemos o filme [o terceiro da franquia] e o estúdio não conseguiu fazer o que ela queria, nós temos que ouvir o que é importante para ela. Não casou com o que era importante para nós, o que precisávamos".

Parker acredita que a nova série conseguiu lidar com a ausência da atriz sem precisar alfinetar, respeitando os fãs da personagem: "Existe uma linha bem distinta entre Samanatha e Kim. A Samantha não se foi, ela continua presente, e acho que lidamos com isso de maneira respeitosa e elegante. Ela não se tornou uma vilã. Ela é um ser humano que tinha opiniões sobre um relacionamento, e acho que encontramos um jeito de tocar no assunto de uma forma que foi necessária e importante para as pessoas que a amam".

Michael Patrick King, que comanda And Just Like That, também falou sobre Cattrall para a Variety. Ele disse adorar a personagem Samantha, mas afasta os rumores de que a atriz aparecerá na série um dia. "Ela disse o que quis dizer. Magicamente pensando, é ótimo ter a Samantha. Não tenho expectativas realistas de Kim Cattrall aparecer como a personagem de novo um dia".