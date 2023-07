Segunda edição do Samba do Quintana ocorre neste domingo na CCMQ, em Porto Alegre

publicidade

A segunda edição do Samba do Quintana, evento mensal realizado na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), acontece neste domingo, 2. O evento busca promover a cultura do samba em um espaço público e central da cidade, valorizando artistas locais. As atrações deste mês são Thiago Ribeiro & Amigos e Pâmela Amaro e Herdeiras do Samba. A curadoria é da jornalista e pesquisadora musical Bruna Paulin. Entrada franca.

Pâmela Amaro e a roda Herdeiras do Samba se apresentam seguidas de Thiago Ribeiro & Amigos, grupo residente do projeto. A banda é formada por Thiago Ribeiro (vocais e cavaquinho), Fernando Duarte (repique de mão, tamborim, bongô), Marcelo Rossi (violão), Paulo Wolff (pandeiro, carrilhão e chocalhos) e Rogério Menezes (tantan).

Serviço:

Onde: Travessa dos Cataventos, em frente ao bar Térreo, na CCMQ (Rua dos Andradas, 736 - Centro Histórico, Porto Alegre).

Quando: domingo, 2 de julho, a partir das 16h.