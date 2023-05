Segunda temporada de "And Just Like That…" ganha data de estreia no HBO Max

publicidade

A HBO Max anunciou a data de estreia da nova temporada de "And Just Like That…", série sequência de "Sex and the City". As novas histórias das amigas Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) e Charlotte York (Kristin Davis) chegam à plataforma de streaming no dia 22 de junho.

A temporada conta com 11 episódios, sendo que os dois primeiros saem juntos no dia 22. Os seguintes serão lançados semanalmente na plataforma a cada semana. A série tem produção executiva assinada pelas atrizes protagonistas e por Michael Patrick King.

Na nova fase da história, Carrie tenta seguir em frente após a morte de seu marido Mr. Big. As coisas podem ser mais fáceis com a volta do seu antigo namorado Aidan (John Corbett), como mostrado no trailer.

Além do trio original da série, a segunda temporada da série Sara Ramírez (Che Diaz), Sarita Choudhury (Seema Patel), Nicole Ari Parker (Lisa Todd Wexley), Karen Pittman (Dra. Nya Wallace), Mario Cantone (Anthony Marentino), David Eigenberg (Steve Brady), Evan Handler (Harry Goldenblatt), Christopher Jackson (Herbert Wexley), Niall Cunningham (Brady Hobbes), Cathy Ang (Lily Goldenblatt) e Alexa Swinton (Rose Goldenblatt).

Veja trailer: