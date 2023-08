Seis atrações gratuitas para conferir em Porto Alegre

publicidade

Uma seleção de atrações culturais - todas gratuitas - para curtir no primeiro final de semana de agosto em Porto Alegre. Teatro, literatura e quadrinhos, roda de samba e concertos estão na programação.

Fantasmagórico: Um Show do Além

O espetáculo "Fantasmagórico: Um Show do Além" abre a a VII Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres. As apresentações serão nesta sexta e sábado, dias 4 e 5, às 19h, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre (Av. Loureiro da Silva, 255). Com roteiro e canções de Antônio Carlos Falcão, o show é uma atração para a família inteira. Dirigida por Carlos Ramiro Fensterseifer e inspirada no livro "O nome da fera", de Celso Gutfreind, a produção contagia pais e filhos ao trazer para o palco figuras carismáticas e talentosas que tocam músicas contagiantes com letras bem-humoradas.

A distribuição de senhas está sendo realizada das 9h às 18h, no Memorial da Câmara. No sábado, 5 de agosto, a bilheteria vai ser aberta às 18h30min, se ainda houver disponibilidade de ingressos.

Biblioteca Pública do Estado lança festa literária

No primeiro final de semana de cada mês, a BPE (Rua Riachuelo, 1190), em frente ao seu prédio, realizará uma festa literária ao ar livre, composta por livros, música, arte e gastronomia, das 10h às 15h. Dentro da unidade, o encontro “Machado de Assis em Quadrinhos”, às 14h, com os ilustradores Adan Marini, Frank Tartarus e Wagner Carsten. O evento faz parte do programa educativo da exposição “Singular Ocorrência: 184 anos de Machado de Assis”, em cartaz no local até 26 de agosto.

Samba do Quintana

No domingo, dia 6, a Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), às 16h, recebe a terceira edição do Samba do Quintana. Com shows de Edu Meirelles e Thiago Ribeiro & Amigos, grupo residente do projeto, criado pela jornalista e pesquisadora musical Bruna Paulin.

Concha Acústica

Uma parceria entre a Fundação Theatro São Pedro e a Secretaria Municipal de Cultura irá apresentar ao público uma série de seis concertos gratuitos na Concha Acústica do Multipalco (Praça da Matriz, s/n), nos primeiros domingos de cada mês, por meio da Banda Municipal de Porto Alegre. No dia 6 de agosto, às 11h, a Banda tocará um medley de canções famosas de artistas como Gonzaguinha, Frank Sinatra, Abba e Jorge Bem Jor. Com regência do maestro André Munnari.

Domingo Clássico com Cármelo de los Santos

O violinista gaúcho radicado nos Estados Unidos Cármelo de los Santos é o convidado do Domingo Clássico neste domingo, dia 6, às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280). Sob regência de Tiago Flores, o músico se une à Orquestra de Câmara da Ulbra para interpretar “Concerto para violino, Op 5, nº 2, em Lá M”, de Joseph Bologne. É a primeira vez que a obra será executada no Rio Grande do Sul. Gratuito, mas com distribuição de senhas uma hora antes do início do espetáculo, por ordem de chegada.

Fagote, trombone e piano

A Sala de Recitais da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501) recebe neste domingo, dia 6, às 18h, o 6º recital da Série Música de Câmara, com obras para fagote, trombone e piano. José Milton Vieira e Sabryna Pinheiro de Faria interpretam, em duo, transcrições para trombone de estudos para clavicórdio de G. F. Telemann. A fagotista da OSPA Ange Bazzani e o pianista convidado Paulo Bergmann apresentam obras aclamadas de Saint-Saëns e Villa-Lobos. A entrada é franca e por ordem de chegada.

