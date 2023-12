Seleção de filmes gaúchos com acesso gratuito na Sulflix até dia 17 de dezembro

publicidade

A Primavera Gaúcha segue sua trajetória no streaming, na plataforma Sulflix, dedicada ao cinema gaúcho. A seleção dos filmes é composta por produções gaúchas de destaque que podem ser acessadas até dia 17 de dezembro de 2023.

Primavera Gaúcha é o nome do projeto idealizado pela Secretaria da Cultura do RS (SEDAC), por meio do Instituto Estadual de Cinema (IECINE), que se iniciou em setembro com uma mostra na Cinemateca Paulo Amorim e agora está no streaming. Todo o programa se estrutura em torno de 20 longas-metragens, com curadoria assinada pela Associação de Críticos de Cinema do RS (ACCIRS).

Os títulos selecionados para a mostra e também para o streaming, que está no ar desde 18 de novembro, onde permanece até 17 de dezembro, são representativos do cinema feito no Rio Grande do Sul, seja por questões históricas, temáticas, de gênero ou trajetória premiada. “A intenção é dar visibilidade e oferecer conhecimento sobre elementos da cultura do sul do Brasil, bem como apresentar a multiplicidade da produção cinematográfica do estado” afirma a equipe curadora. Também houve a preocupação em destacar a trajetória de diferentes diretores e sua produção geracional, a partir de seus filmes mais relevantes. Os filmes estão disponíveis na plataforma Sulflix, dedicada ao cinema gaúcho. A programação é gratuita e pode ser acessada em todos os formatos: televisão, notebook, celular, etc.

A Primavera Gaúcha foi viabilizada com recursos de uma emenda parlamentar do deputado gaúcho Ubiratan Sanderson e tem como eixo central celebrar e divulgar a produção audiovisual gaúcha para novos territórios e públicos, a partir de um conjunto de atividades que inclui mostra itinerante e plataforma de streaming, publicação de um livro, criação de um site e auxílio financeiro para que realizadores gaúchos participem de eventos de mercado e festivais.

Entre os filmes estão os consagrados Anahy de las Misiones (Sérgio Silva), O Homem que Copiava (Jorge Furtado), O Cárcere e a Rua (Liliana Sulzbach), Antes que o Mundo Acabe (Ana Azevedo), O Caso do Homem Errado (Camila Moraes), entre inúmeros títulos que se destacam no cinema brasileiro e gaúcho. Confira abaixo os títulos selecionados:

Anahy de las Missiones

O homem que copiava

O cárcere e a rua

Antes que o mundo acabe

Morro do céu

Em teu nome

Walachai

A última estrada da praia

Contos gauchescos

As aventuras do avião vermelho

Ponto zero

Rifle

O caso do homem errado

Bio – construindo uma vida

Yonlu

Cidade dos piratas

A cabeça de Gumercindo Saraiva

Mulher do pai

----------



PRIMAVERA GAÚCHA - Mostra de cinema na plataforma de streaming SULFLIX

Até 17 de dezembro de 2023, com acesso gratuito.