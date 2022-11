Selena Gomez revela que "se sentiu assombrada" por término com Justin Bieber

publicidade

Selena Gomez, de 30 anos, lançou seu documentário sobre saúde mental, "Selena Gomez: My Mind and Me", da Apple TV+, na quinta-feira, dia 3. Com uma temática sensível, a artista falou de vários momentos delicados que passou na carreira - como o término de namoro com Justin Bieber, de 28 anos.

Quando eles se separaram, havia boato de que a separação estaria sendo difícil, principalmente, por ser um caso público. Fãs especularam que ambos escreveram músicas um para o outro - ela teria escrito "The Heart Want What It Wants" para o artista, enquanto ele teria composto "Love Yourself" para ela, por exemplo.

A cantora admitiu a dificuldade de superar a relação. "Me senti assombrada por um relacionamento que ninguém queria esquecer, até perceber que não sentia mais medo", disse ela sobre o dono de Baby em um trecho da obra.

Selena ainda falou que, após passar "pelo pior", a separação de Bieber foi a melhor coisa que aconteceu com ela. "Acho que isso [o término público] precisava acontecer", completou.

A estrela da série "Only Murders In The Building", da Starplus, fez outros desabafos sobre o tema. Ela criticou a cobertura midiática por não desassociá-la de seu ex. "Quando serei boa o suficiente sozinha?", pontuou.

Assista ao trailer:

Depois de namorar com Selena Gomez por anos entre idas e vindas, Justin se casou com Hailey Bieber. Na época, fãs especularam que ele teria traído a cantora com a modelo.

Elas afastaram os boatos neste ano quando pousaram juntas para uma foto na cerimônia anual do Academy Museum Gala. O encontro rendeu muitos comentários nas redes sociais.

