Semana de shows de Luísa Sonza, Ney Matogrosso e Madeleine Peyroux em Porto Alegre

publicidade

Três shows são destaques na agenda musical no final de setembro: Luísa Sonza, Ney Matogrosso e Madeleine Peyroux estarão em Porto Alegre para apresentações.

Luísa Sonza desembarca em Porto Alegre com a turnê “Escândalo Íntimo”, no Pepsi On Stage (Avenida Severo Dullius, 1995), na sexta-feira, dia 29, a partir das 23h30. Com novidades tecnológicas e coreografias, a cantora apresenta as canções do novo álbum e também seus hits, como “Anaconda”, “Cachorrinhas”, “Braba” e “Modo Surto”. Ingressos na Sympla.

Terceiro disco da carreira de Luísa Sonza, “Escândalo Íntimo” traz um trabalho artístico mais maduro e conceitual. Com 24 faixas, o projeto traz feats nacionais e internacionais com artistas renomados, como Demi Lovato, Marina Sena, Baco Exu do Blues e Duda Beat.

Veja Também

Refletindo uma viagem no interior da artista, o disco, produzido em Los Angeles, contou com reforços de peso de nomes como Roy Lenzo, produtor de álbuns como Montero, de Lil Nas X, e Tommy Brown, que já produziu hits de artistas como Ariana Grande, Justin Bieber e Blackpink. Em menos de 24h após o lançamento, “Escândalo Íntimo” bateu o recorde no Spotify Brasil e alcançou 15.6 milhões de streams, atingindo a marca de disco com melhor estreia de todos os tempos na plataforma. “Penhasco2”, com Demi Lovato, alcançou a primeira posição entre as músicas mais escutadas do Spotify no Brasil, tornando as duas as primeiras artistas na história a debutar uma música com 2 milhões de streams na plataforma no país.

Ney Matogrosso

Ney Matogrosso apresenta o espetáculo “Bloco na Rua”, também nesta sexta-feira, no Araújo Vianna (Osvado Aranha, 685). Ingressos aqui.

Com um repertório diverso estão na setlist “Eu quero é Botar Meu Bloco na Rua” (Sergio Sampaio), de onde saiu o título da turnê, “A Maçã” (Raul Seixas), “Álcool (Bolero Filosófico)”, da trilha original do filme “Tatuagem” (DJ Dolores); “O Beco”, gravada por Ney no final dos anos 80 (Herbert Vianna/Bi Ribeiro) e “Mulher Barriguda”, do primeiro álbum dos Secos e Molhados, de 1973 (Solano Trindade/João Ricardo).

Outros dois clássicos que Ney nunca havia cantado, “Como 2 e 2” (Caetano Veloso) e “Feira Moderna”(Beto Guedes/Lô Borges/Fernando Brant) também estão no show. O figurino foi criado sob medida pelo estilista Lino Villaventura, Luiz Stein assina o cenário, composto por projeções, e Juarez Farinon a luz do espetáculo.

A banda que acompanha Ney reúne Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), Mauricio Negão (guitarra), Aquiles Moraes(trompete) e Everson Moraes (trombone).

Madeleine Peyroux

Ainda no dia 29, a cantora e compositora norte-americana, aclamada pela crítica, Madeleine Peyroux, faz show, no Teatro do Bourbon (Túlio de Rose, 80), às 21h. No palco, Madeleine mostra suas metamorfoses artísticas que combinam o pungente com o charmoso, o antigo com o novo e os favoritos padrão com as composições originais.

Seu roteiro musical passa pela energia de Leonard Cohen (“Dance Me to the End of Love”), Bob Dylan (“You’re Gonna Make Me Lonesome When You Go”), Charlie Chaplin (“Smile”), Edith Piaf (“La Vie en Rose ”), ou do cantor pós-punk Elliott Smith (“Between the Bars”). Ingressos no site Uhuu.