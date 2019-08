Semana do Japão recebe concerto nesta terça-feira em Porto Alegre

publicidade

Como resultado do projeto Semanas Internacionais, ocorreu nessa segunda-feira o lançamento da 2ª Semana Internacional do Japão, no Salão Nobre do Paço Municipal. “Esse evento é um marco institucional tanto do início da Semana do Japão como do Festival do Japão. Esses eventos são muito mais do que uma relação cultural, de negócio, de comercio, de esportes. Há uma relação de amizade!”, ressalta o prefeito Nelson Marchezan Jr. Até sexta-feira, Porto Alegre contará com diversas programações culturais relacionadas à Semana Internacional do Japão conectadas, com o 8º Festival do Japão em Porto Alegre, no sábado, das 10h às 18h, e no domingo, das 9h às 17h, na Academia da Polícia Militar (Aparício Borges, 2001).



A experiência da cultura japonesa para o público conta com atrações de Karaokê, danças folclóricas japonesas, apresentações de tambores japoneses (taikô), artes marciais, exposições e oficinas, além de salas temáticas com bonsai, shodô, origami e jogos japoneses. “É com satisfação que estamos na 2ª Semana Internacional do Japão em Porto Alegre. Parabenizo a prefeitura por realizar essa programação com intuito de divulgar a cultura japonesa na capital gaúcha,” disse o cônsul do Japão em Porto Alegre, Takashi Kondo.



O Festival do Japão RS receberá artistas como o Casal Tanaka, que interpretará uma seleção de óperas; o Quarteto Tao de Cordas, com músicas tradicionais japonesas, e o Grupo Requios (tambores de Okinawa). Pela primeira vez, haverá apresentação do Grupo MIN, da nova geração da música folclórica japonesa no Brasil, e de Mariko Nakahira e Zenkyu Ogawa. A festa é uma promoção da Associação do Festival do Japão do RS. Ingressos podem ser obtidos pela internet.



A soprano japonesa Eiko Senda é a convidada do recital de canto e piano “Furusato - Saudade”, que homenageia a Semana do Japão, hoje, às 19h30min, pela série de Concertos Clube do Clube do Comércio (Rua dos Andradas, 1085). Eiko estará acompanhada do consagrado pianista Ney Fialkow (Brasil) e do Quarteto Tao, de Porto Alegre, que fará participação especial, apresentando um repertório baseado em músicas japonesas folclóricas e tradicionais.