Sepultura faz show em Porto Alegre hoje

Depois de dois anos, o álbum “Quadra”, lançado em 7 de fevereiro de 2020, está viajando pelo Brasil e pelo mundo, sendo apresentado ao vivo pela banda mineira de thrash metal Sepultura. A banda formada por Andreas Kisser (guitarra), Derrick Green (vocal), Paulo Xisto Jr. (baixo) e Eloy Casagrande (bateria) já passou por Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Itália, entre outros países e chega nesta sexta-feira, dia 19, a Porto Alegre, para única apresentação às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Tulio de Rose, 80, 2º andar). Ingressos a venda em uhuu.com.

O disco “Quadra” foi inspirado no antecessor “Machine Messiah”, lançado em 2017, considerado um disco diferente na história do Sepultura (datada de 1984 até então), com uso de elementos inusitados. Andreas pontua que “Quadra” é a consequência do crescimento do Sepultura como banda e que o álbum permitiu explorar novas possibilidades. “O lado A é mais tradicional, thrash metal, que representa o discurso do Sepultura, mas com elementos novos; o B é mais percussivo, com ritmos brasileiros; o C vai um pouco mais além com o violão, tem o instrumental como característica geral; e o D é aquela coisa mais ‘groovada’, lenta, com melodia”, diz.

Gravado na Suécia, tem produção, mixagem e masterização de Jens Bogren, que estava na equipe “Machine Messiah. A palavra “quadra” pode ser usada com diferentes conotações, entre elas, para definir "quadra esportiva", área limitada com demarcações regulatórias, onde, de acordo com regras, o jogo ocorre. “Todos nós viemos de diferentes quadras - países e nações com suas fronteiras e tradições, cultura, religiões, leis, educação e um conjunto de regras dentro das quais a vida acontece. Nossas personalidades, crenças, o modo de vida, a construção das sociedades e dos relacionamentos... Tudo depende desse conjunto de regras com as quais crescemos”, afirma Kisser.

Em agosto de 2021, o Sepultura lançou o álbum “SepulQuarta”, nascido a partir do quadro semanal (às quartas) exibido em seu canal do YouTube.