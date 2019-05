Sequência de "Minions" ganha título e data de estreia para 2020

publicidade

O filme "Minions" ganhará uma sequência em breve. Segundo informações do site Deadline, a Universal Pictures já definiu até mesmo o nome para o longa: "Minions - The Rise of Gru" ("Minions - A Ascensão de Gru", em tradução livre).

Lançada em 2015, a produção é um spin-off da franquia de filmes "Meu Malvado Favorito", uma das mais lucrativas animações do mundo do cinema, lançada inicialmente em 2010. Nenhuma sinopse para a sequência foi divulgada até o momento, no entanto, o título sugere que o enredo pode estar relacionado a história de origem do vilão Gru.

Ainda conforme a prublicação, cujo texto foi repostado pelo Twitter oficial e verificado na Universal Pictures, a produtora definiu a data de lançamento do longa nos Estados Unidos para 3 de julho de 2020.