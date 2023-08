Seriado "Cangaço Novo" teve première em Gramado

publicidade

"Cangaço Novo", nova série original do Prime Video, teve sua première na noite de ontem, 14, na programação do Festival de Gramado. A estreia na plataforma acontece na próxima sexta-feira, 18 de agosto, e é a primeira vez que o evento tem uma série como atração. A série, produzida pela O2 Filmes, tem oito episódio, e conta a história de Ubaldo, interpretado por Allan Souza Lima.

Com direção de Fábio Mendonça e Aly Muritiba, a produção foi rodada na região Nordeste do país. "Cangaço Novo" conta a história de Ubaldo (Allan Souza Lima), um infeliz bancário da zona urbana de São Paulo sem nenhuma lembrança de sua infância. Ele descobre que tem uma herança e duas irmãs no sertão cearense: Dilvânia (Thainá Duarte) lidera um grupo que adora seu famoso pai falecido; e Dinorah (Alice Carvalho) é a única mulher em uma gangue de ladrões de banco. Ubaldo chega à cidade, passa a ser cultuado pela forte semelhança com o pai e é chamado a cumprir seu destino como o novo mítico “cangaceiro” e líder supremo da gangue.

Ubaldo terá que enfrentar bandidos, assassinos, policiais corruptos e literalmente explodir pequenas cidades enquanto embarca em sua jornada, tentando desesperadamente manter seus valores morais sob controle.

"Nossa proposta foi fazer uma série de ação, mas uma ação brasileira, procuramos nos distanciar do padrão norte-americano", contou o diretor Aly Muritiba.

Na manhã de hoje, 15, a equipe da série realizou um debate na sala de imprensa do Festival. Ao final do evento, Allan concedeu entrevista ao Correio do Povo e se disse chocado com a morte do Léa Garcia. "A morte é sempre morte. A dor é presente. Existe um respeito", disse ele sobre o momento em que vive, por um lado de alegria, pelo lançamento do seriado, mas de surpresa e tristeza pela morte da atriz. Mas o ator acredita que quem ama a arte sempre segue em frente e será lembrado. "O show continua."

Allan participou de filmes como "Bacurau", de Kleber Mendonça Filho. Na Record TV, participou da novela "Jesus", em que fez o papel de Judas Galileu.

