Sessão extra para show de Harold Lopez-Nussa neste sábado

Após a grande procura do público, que esgotou os ingressos para o primeiro show de Harold Lopez-Nussa em Porto Alegre, o pianista cubano fará uma apresentação extra no Instituto Ling (R. João Caetano, 440). O músico estará acompanhado de Gregoire Maret (harmônica), Luques Curtis (contrabaixo) e de seu irmão Ruy Adrián Lopez-Nussa (bateria). A apresentação, que integra a agenda de aquecimento para o Poa Jazz Festival, ganhou nova sessão neste sábado, dia 17, às 21h. Os tickets já podem ser adquiridos no site do Instituto Ling e na recepção do centro cultural.

Figura carimbada dos grandes festivais de jazz do mundo, como o Montreaux Jazz Festival, o instrumentista faz uma fusão do espírito da música cubana com o clássico, o folclore e com elementos da música popular e da improvisação do jazz. Também faz experimentos com novas sonoridades, como o blend, que mistura ritmos afro-cubanos e o jazz moderno. Uma música que pulsa como as ruas da sua Havana natal.

Com nove discos lançados, Harold estudou piano clássico na Escola de Música Manuel Saumell, no Conservatório Amadeo Roldán e no Instituto Superior de Artes (ISA), em Cuba. Sua carreira perpassa pela gravação do 4ª Concerto para Piano, de Heitor Villa-Lobos, com a Orquestra Sinfônica Nacional de Cuba, até suas atuações ao lado de grandes nomes do jazz, como David Sánchez, Christian Scott e Stefon Harris. Realizou turnês com Omara Portuondo, Leo Brouwer, Gilles Peterson e Alune Wade.

A prévia da sétima edição do Poa Jazz Festival iniciou no mês passado com o pianista carioca Luiz Otávio, e conta ao todo com cinco shows internacionais, nacionais e locais. Ainda neste mês, no dia 29, o palco do centro cultural recebe outra atração do exterior: o grupo Sonico. O conjunto, formado inicialmente em Bruxelas, na Bélgica, com integrantes de diferentes partes do globo, resgata o trabalho do compositor argentino Eduardo Rovira, um dos criadores do chamado “tango novo”, unindo as raízes populares do país latino-americano com a música clássica.

Já os últimos dois shows da programação de aquecimento serão com artistas da cena instrumental gaúcha. No dia 8 de outubro, quem sobe ao palco do centro cultural é o contrabaixista Rodrigo Maia e seu sexteto, formado por outros cinco grandes nomes locais: Luiz Henrique New no piano, Bernardo Zubaran na harmônica, Mano Gomes na bateria, Bruno Coelho na percussão e Antônio Flores na guitarra.

O encerramento será no dia 22 de outubro com a pianista, cantora e compositora Mari Kerber e seu trio, que conta com a contrabaixista Júlia Pezzi e o baterista Rhuan de Moura. Juntos, ​​eles apresentarão uma experiência musical que une standards do jazz com arranjos autorais de blues.