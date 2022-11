Sessão Vagalume apresenta clássico de Buster Keaton e curtas

publicidade

A edição da Sessão Vagalume deste final de semana terá uma programação especial com três filmes: um clássico estrangeiro do cinema mudo e dois curtas-metragens brasileiros. O principal destaque é "Sherlock Jr.", dirigido e protagonizado por Buster Keaton. Os outros títulos são "A Velha a Fiar", de Humberto Mauro, e "Lipe Vovô e o Monstro", de Felippe Steffens e Carlos Mateus. As sessões serão realizadas nos dias 6 e 7 de novembro, às 15h, na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085 - Centro Histórico, Porto Alegre). Os ingressos populares custam apenas R$ 4,00 (inteira) e R$ 2,00 (meia-entrada).

Lançado em 1924, "Sherlock Jr." é uma das obras-primas de Buster Keaton. Eleita como uma das cem melhores comédias de todos os tempos pelo American Film Institut, essa película emociona crianças e adultos até hoje.

- Estamos diante de um filme clássico e, portanto, atemporal. Os grandes gênios do cinema mudo, como Charles Chaplin e Keaton, tinham a capacidade de fazer filmes que dialogavam com públicos diversos, de diferentes idades, classes sociais e formação cultural. Capacidade essa que se mantém intacta, passados quase 100 anos de sua realização - explica Marcus Mello, programador da Cinemateca Capitólio.

Produzido em 1964 por Humberto Mauro, "A Velha de Fiar" é a adaptação para as telas da antiga canção popular do interior do Brasil com aspectos, tipos e costumes das velhas fazendas em decadência. Animais reais participaram da produção, rodada em preto e branco e montada em ritmo frenético. O título chegou a ser considerado como um dos primeiros videoclipes do mundo.

- É importante dizer que o curta de Humberto Mauro nunca teve a pretensão de ser um filme de vanguarda. Pelo contrário, foi realizado no âmbito de um projeto educativo, que tinha o objetivo de introduzir o cinema nas escolas brasileiras e produziu dezenas de títulos curtos. No entanto, ao traduzir em imagens um clássico do cancioneiro nacional, Mauro acabou por antecipar um gênero que se tornaria muito popular anos depois, que é o videoclipe. Nesse sentido, podemos dizer que se trata de uma obra à frente de seu tempo - comenta Marcus Mello.

Para completar o passeio, o público poderá conhecer os principais espaços da cinemateca nas visitas guiadas. Na sala de projeção, será possível ver de perto os antigos rolos de filme. O roteiro inclui ainda a biblioteca e a sala do acervo. Os passeios pelo prédio histórico inaugurado em 1928 terão início antes das sessões, a partir das 14h30min.

Criada em julho de 2019, a Sessão Vagalume tem como objetivo oferecer um circuito alternativo de cinema infantojuvenil, ampliando a programação regular também para essa faixa etária. Outras informações podem ser obtidas pelo site www.capitolio.org.br e pelas redes sociais (Facebook e Instagram - @alfabetizacaoaudiovisual).

Dias: 5 e 6/11, sábado e domingo, às 15h. Visitas guiadas terão início às 14h30min.

Local: Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085), Centro Histórico, Porto Alegre.