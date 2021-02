Shakira coloca mansão em Miami à venda por R$ 86 milhões

publicidade

Mais uma vez, Shakira está tentando vender sua mansão em Miami, mas desta vez a pessoa que quiser comprá-la terá que desembolsar US$ 15,9 milhões, cerca de R$ 86 milhões de acordo com a cotação desta quinta-feira (18). A informação foi divulgada pela revista espanhola Hola!.

Segundo a Forbes, a cantora já havia anunciado a venda do imóvel em 2018 por US$ 11,6 milhões, mas não teve êxito em passar a casa. Agora, com o mercado imobiliário um pouco mais aquecido, a artista decidiu por a mansão a venda de novo.

A propriedade tem aproximadamento 1,9 mil metros e fica na North Bay Road Drive. A casa, em si, tem 847 metros quadrados, 6 quartos, 7 banheiros e um lavabo. Já na parte de dentro o comprador encontrará um conceito minimalista que tem uma vista privilegiada para a orla marítima de Miami.

Do lado externo, há uma piscina com deck em madeira de teca. Ainda há um cais que dá acesso ao mar. De acordo com a revista, a casa foi construída em 1951 e tinha, originalmente, 3 quartos, mas Shakira decidiu ampliar o imóvel e fez mais outros 3.