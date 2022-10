Shay diz que MC Kevin se matou por medo de Deolane, e equipe da advogada rebate: 'Dor e angústia'

publicidade

Shayan Haghbin, ex-participante de A Fazenda 14, participou do Link Podcast, nesta quinta-feira (27) e disse acreditar que MC Kevin teria me matado por medo da noiva, Deolane Bezerra - ainda confinada no reality rural e grande rival do influenciador no jogo.

"Deolane queria comprar as pessoas e trazer essas os confiantes para o lado dela. Ela também queria dar o pé na bun** do Thomas, por isso digo que ela é muito traíra. Ela via as pessoas como papel higiênico, depois que usava já jogava fora. Não estou falando sobre relacionamento amoroso, não conheci ela e nem que conhecer, mas ela trai fácil as pessoas. Mas só para você vê, o cara [MC Kevin] se matou de medo dela. Olha como é a pessoa", disse ele durante o papo comandado por Lucas Selfie.

Minutos depois de sua fala, o apresentador perguntou se Shay gostaria de se desculpar ou tentar explicar de outra forma o que disse anteriormente sobre a criminalista. Entretanto, o influenciador reiterou sua colocação: "Eu não sei o que passou na cabeça dele, mas vi muito as pessoas falando aqui fora que ele tinha tanto medo dela, se sentia tão oprimido, que pode ter se pendurado na janela. Isso mostra opressão".

Após saber da repercussão negativa sobre seu comentário, Shay se desculpou. "Peço desculpas porque me expressei errado. Não queria desvalorizar a história dela. Aqui estamos falando de terceiros e isso não é certo, me expressei errado. Só queria falar que no jogo ela oprime as pessoas para elas ficarem com medo. Usei o exemplo errado, desculpa."

Em seguida, a equipe de Deolane se pronunciou sobre o caso. "Nós familiares e equipe da Deolane, viemos a publico repudiar a fala abominável que o Shay teve em seu último podcast, culpando a Deolane pelo terrível fato da morte de Kevin. Shay, você não sabe a dor e a angústia que a Deolane sentiu, não sabe a enorme luta que foi percorrida por ela e sua família para tentar esclarecer o fato ocorrido aquele dia. Logo você que tanto falou sobre defender a família, vem a público falar e opinar sobre a morte de alguém que foi e é tão importante para Deolane, impuntando-a culpa. Sabemos que tendo uma vida pública, as pessoas se acham no direito de julgar a vida do outro, mas somente nós e a Deolane sabemos a dor que ela sentiu com a perda do Kevin. Ao mesmo tempo que ela sofria o luto, ela ia atrás de Justiça e é muito triste ter que ouvir uma pessoa que não a conhece julgar um episódio tão trágico como a morte de um grande amor, que foi o Kevin na vida de Deolane. Não tente manchar o amor que a Deolane tem pelo Kevin até hoje, um amor que nunca se acabará. Veja aqui a publicação no Instagram.