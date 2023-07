Show da Cachorro Grande nesta sexta-feira, dia 14, no Araújo Vianna

publicidade

Ficou decidido: a Cachorro Grande vai se reunir anualmente em Porto Alegre. O encontro de 2023 será palco do Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), nesta sexta-feira, dia 14, às 21h, para celebrar o relançamento especial do primeiro disco da banda em vinil e nas plataformas digitais. Ingressos disponíveis na Sympla.

A formação do show será com Beto Bruno (vocal), Marcelo Gross (guitarra), Rodolfo Krieger (baixo), Pedro Pelotas (teclado) e Gabriel “Boizinho” Azambuja (bateria).



Com uma trajetória que começou em 2001, com o primeiro álbum de estúdio lançado sem muito sucesso, até 2011, quando a banda participou de um evento organizado pela MTV Brasil no Circo Voador, templo do rock nacional, no Rio de Janeiro, muita música, shows e trabalho na trajetória do quinteto.

Em 2 de março de 2016, a banda abriu o show dos Rolling Stones pela América Latina Olé Tour 2016, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Segundo o vocalista Beto Bruno, foi o show mais importante da vida de cada um dos integrantes. Em meados do mesmo ano, a banda entrou em estúdio novamente com o produtor Edu K, para a gravação do oitavo álbum de estúdio, intitulado "Electromod", lançado em 5 de agosto pela Coqueiro Verde Records.

Em 2 de maio de 2018, a banda anuncia a saída de Marcelo Gross, guitarrista e membro fundador do grupo. O vocalista Beto Bruno disse que a ruptura foi acontecendo aos poucos: "Já faz alguns anos que sentimos um certo afastamento dele a respeito do processo criativo da banda". Para substituí-lo, o guitarrista Gustavo X foi convidado.

Depois, em novembro, a banda anunciou uma parada usando o disco ao vivo "Clássicos" "para anunciar uma turnê final de celebração à vida do grupo gaúcho e não à sua parada". Também foi anunciado que Marcelo Gross faria com eles a turnê de despedida.

Em entrevistas, o vocalista Beto Bruno e o baixista Rodolfo Krieger comentaram que o clima da banda já não estava bom há tempos, com brigas e discussões desde a gravação do álbum "Electromod".

Veja Também