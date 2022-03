Show de Froid é atração no Opinião

publicidade

Fenômeno nas plataformas digitais, Froid vem a Porto Alegre mostrar ao vivo a sagacidade de seus versos e batidas. O show do artista que usa como alcunha uma adaptação do nome do pai da psicanálise (Sigmund Freud) rola neste sábado, no Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). O ato de abertura é da gaúcha Jô, que começou a carreira em 2018 e já é destaque no cenário nacional mesclando rimas provocativas em bases que flertam com trap e funk.

Froid tem conquistado audiência on-line com seu trabalho. No YouTube, o canal do rapper acumula 1,4 milhões de inscritos e vídeos que ultrapassam a casa dos milhares de acessos. Já no Spotify, ele coleciona 2,6 milhões ouvintes mensais. Além disso, é um dos apresentadores do projeto “Sobe Junto" em 2022 — reality show promovido pela Budweiser para descobrir novos talentos.

A alcunha Froid já demonstra a sagacidade do rapper mineiro radicado em Brasília, pois faz

uma releitura simplificada em português para o nome do pai da psicanálise, Sigmund Freud. Nascido Renato Alves Menezes Barreto, o rapper iniciou sua trajetória no hip-hop nas batalhas de rimas, participando como MC de improviso. Em 2011, entrou para o grupo Um barril de Rap, que tinha como vertente o rap underground, esteve ativo até 2017 e lançou dois álbuns: CD dos Meninos e 2ª Via. Depois, Froid iniciou carreira solo e vem despontando no cenário nacional. Ao longo de sua caminhada, lançou quatro álbuns — O Pior Disco Do Ano (2017), Teoria do Ciclo Da Água (2018), Sol - Froid e Cynthia Luz (2019) e Oxigênio

(corona disco, 2020) —, além do EP Egito (2021, com participação de BK’ e Djonga) e da mixtape

O Homem Não Para Nunca - Froid X Santzu (2019). Em seus feats, Froid também já fez parceria

com outros nomes conhecidos, como Cynthia Luz, Xamã, Rincon Sapiência, Clara Lima, Kayuá, além de fazer participações em projetos como Poesia acústica #4, #8, Paris e Jeri.

Froid já se apresentou por vários palcos importantes no Brasil, como o Festival João Rock (2018),

YouTube Music Sessions (2018), REP Festival (2019), Festival Pineapple Rap Contra a Fome (2019) e Bloco do Beat Loco (2020). Atualmente, Froid cuida da gravadora que montou, a Alaska, que tem em seu cast Cynthia Luz, Dalsin, Santzu, Matheus Nunes e Bless — todos rappers de cidades diferentes do Brasil, com o mesmo objetivo em comum: fazer música de qualidade.

A casa abre às 19h, mas o show está previsto para começar a partir das 20h30min. Classificação 16 anos.