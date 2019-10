Show de Roberto Carlos em Jerusalém será exibido em 3D nos cinemas

publicidade

Em comemoração aos 60 anos de carreira, Roberto Carlos exibirá nos cinemas o seu primeiro show filmado em 3D. "Roberto Carlos em Jerusalém 3D" chegará nos cinemas nos dias 2, 6, 7 e 8 de dezembro em várias salas do Brasil.

Com direção de Jayme Monjardim, o filme registra a apresentação gravada na Terra Santa em 2011, próximo ao Monte Sião, junto às muralhas da Cidade Velha de Jerusalém. A venda dos ingressos começa no próximo dia 31 de outubro no site Ingresso.com.

O show fez parte do projeto Emoções Jerusálem, criado por Roberto Carlos e a produtora DC Set. No setlist estão clássicos como "Além do Horizonte", "Como é Grande o Meu Amor por Você", "Jesus Cristo", "Detalhes" e "Jerusálem Toda de Ouro".

O filme tem a narração da jornalista Gloria Maria e o trailer conta com a voz de Cid Moreira.

Confira o trailer