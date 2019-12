Show hoje no Unimúsica reverencia história de sambistas e chorões de Porto Alegre

publicidade

O show “Samba e Choro Pedem Passagem”, do Unimúsica, faz reverência às diferentes gerações de sambistas e chorões de Porto Alegre hoje, às 20h, no Salão de Atos da Ufrgs (Paulo Gama, 100). A trajetória dos diretores aparece na construção do concerto. Mathias Pinto, coordenador da Orquestra de Choro de Porto Alegre, leva ao palco a linha da orquestra e da escrita. Pâmela Amaro, cantora e compositora, traz a onda do Carnaval e da batucada ao repertório.

Com a proposta de narrar a história da música por meio de canções, a coleção de arranjos perambula em diferentes origens do samba e do choro. “O universal sem sair do quintal”, como define Mathias, revela o caráter multifacetado destes ritmos.

Variedade musical

Do regional, com Mestre Paraquedas, ao nacional, com Pixinguinha, o espetáculo busca ir ao encontro da universalidade do choro e do samba. Com desejo – e com a licença – para contar a história da música brasileira nascida no século XIX, Mathias e Pâmela convidam ao palco 11 artistas, entre eles sambistas e chorões, com diferentes instrumentações. “Chegamos a conclusão que era impossível representar na totalidade essa música. Então, a gente resolveu levar ao palco pessoas que pudessem contar algumas das histórias do samba e do choro”, destaca Mathias.

A estética percussiva do concerto, característica marcante do samba, somada a orquestra de sopros, contempla o conceito global do arranjo idealizado por Mathias. “A força da percussão e a força do naipe de sopros falam sobre a construção dessa música, sobre de onde ela vem”, dimensiona.