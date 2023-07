Shows animam a São Leopoldo Fest 2023

publicidade

A São Leopoldo Fest chega a seus últimos dias de programação, com shows hoje e amanhã, no Ginásio Municipal Celso Morbach, em São Leopoldo. Nesta segunda-feira, uma das atrações é a apresentação da banda Caos a partir das 19h. Com estilo pop punk, o grupo acaba de lançar seu novo single, “Só o Amor”. Esta nova música faz parte da coletânea “New Acts Volume 3”, projeto da gravadora Midas Music, do produtor Rick Bonadio.

Formada em Canoas, a banda Caos lançou o primeiro single da carreira “Nossa História” em 2018, disponibilizado nas plataformas digitais assim como o clipe no YouTube. No ano seguinte lançou “Até o Amanhecer”. Após um longo hiato devido a pandemia, a banda Caos entrou em estúdio novamente para gravar novos sons. O primeiro foi lançado no início deste ano, intitulado de “Personagem Principal”.

No planejamento do grupo, pelo menos mais dois lançamentos estão previstos até o final do ano. As novidades da banda podem ser acompanhadas no @bandacaos.

Entre outros shows hoje no palco principal da São Leopoldo Fest, estão os de Viktor V (às 20h) e Flanders 72 (às 21h). O encerramento fica a cargo da banda Reação em Cadeia (às 22h30min).