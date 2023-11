Shows com muita abertura, cultura, mistura e releitura neste final de semana

publicidade

Festival que reuniu mais de 30 mil pessoas no último mês de junho, em São Paulo, o Turá expande a atuação no Brasil este ano com uma edição em Porto Alegre neste sábado e domingo. O projeto, idealizado pela Time For Fun para celebrar a cultura brasileira, chega à capital gaúcha neste sábado e domingo, 18 e 19 de novembro, em parceria com a Maia Entretenimento, empresa que se soma ao projeto para agregar a expertise de atuação na região sul. O evento será realizado no Anfiteatro Pôr do Sol, marcando a retomada da ocupação cultural no histórico espaço que não recebe shows desde 2019. Como o manifesto do festival já adianta, a capital gaúcha será palco de dois dias com muita abertura, cultura, mistura e releitura, os quatro pilares que definem o Turá.

O acesso ao Anfiteatro Pôr do Sol será pela Avenida Edvaldo Pereira Paiva, que já fica tradicionalmente fechada para veículos civis nos sábados e domingos, sendo transformada em uma rua de lazer. Em ambas as datas, os portões serão abertos ao público às 13h.

Ainda há ingressos à venda em duas modalidades: avulsos, para cada um dos dias de evento, e em formato de passaporte, que dá acesso a ambas as datas do festival. As entradas podem ser adquiridas até domingo no site www.festivaltura.com.br/poa.

Além dos bilhetes no valor inteiro e de meia-entrada, é possível comprar o ingresso solidário, parceria do festival Turá com o Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul que oferece 40% de desconto para quem doar, na entrada do evento, 1kg de alimento não perecível para a compra do ingresso avulso e 2kg de alimentos não perecíveis para a compra do ingresso passaporte. Os pagamentos dentro do festival serão feitos pelo sistema de cartão cashless tanto para o consumo de bebidas quanto de comidas. <VS10.5>

Shows

O projeto conta com mais de 20 artistas e mais de 14 horas ininterruptas de música. No sábado, o início dos shows será às 13h50min, em clima carnavalesco, com o Bloco Império da Lã interpretando repertório que vai desde uma versão samba-enredo da clássica canção Amigo Punk até um passeio por temas já entoados por grandes nomes da música brasileira, de Tim Maia a Mamonas Assassinas. Depois, às 15h20min, será a vez da multiartista paulistana Jup do Bairro se apresentar, mostrando sua fricção entre música, cinema e artes plásticas. Em seguida, às 16h45min, o público poderá acompanhar a reunião da banda Papas da Língua, após quatro anos de hiato, com a formação original que tem Serginho Moah, Zé Natálio, Léo Henkin e Fernando Pezão.

Às 18h20min, o músico pernambucano Alceu Valença assumirá os microfones, colocando à disposição da plateia os maiores sucessos dos seus quase 50 anos de carreira. E às 19h55min haverá o importante encontro de duas grandes atrações do rock com o show Fresno convida Pitty. O encerramento do dia ficará por conta do rapper paulista Emicida mostrando, às 21h40min, o repertório do álbum “AmarElo”, além de outras músicas que marcaram a sua carreira. Nos intervalos de cada um dos shows, haverá ainda sets especiais assinados por DJs das festas Céu Bar + Arte by Johnny 420, Blow Up, Cabaret e Cadê Tereza? por Nanni Rios.

No domingo, a festa começará às 14h com as fantasias, as marchinhas, os sambas e o alto-astral do Bloco da Laje, seguida, às 15h30min, pelos acordes latino-americanos do quinteto Francisco, el Hombre, que tem rodado o Brasil comemorando sua primeira década de trabalho. Na sequência, duas mulheres que vêm ganhando cada vez mais destaque na cena musical brasileira assumem o palco: primeiro, às 17h05min, a mineira Marina Sena, que trará para o Turá toda a sua ginga, carisma, sensualidade e atitude com um repertório que vai do trap e reggaeton ao R&B e soul; depois, às 18h40min, a pernambucana Duda Beat com uma performance cheia de personalidade, que conta com banda completa e coreografias acompanhadas pelo seu corpo de bailarinos.

O penúltimo show da noite será do cantor e compositor baiano Baco, às 20h15min, trazendo uma avalanche de sentimentos e musicalidade com versos que falam de amor e outros temas de sua vida. O encerramento do evento será feito por Caetano Veloso, a partir das 21h50min, mostrando seu mais recente trabalho, “Meu Coco”, com canções como a faixa-título, “Não Vou Deixar”, “Sem Samba não Dá”, “EnzoGabriel” e “Autoacalanto”, além de outros clássicos que marcaram gerações brasileiras. Entre as apresentações, o público também poderá conferir a discotecagem assinada pelo festival Morrostock, a dupla de DJs Carol Sanches & Raquel Pianta, o DJ Chernobyl e, novamente, Cadê Tereza? por Nanni Rios.

O projeto também receberá outras manifestações que colaboram para a construção da identidade do país, como a gastronomia, e resgatará a pluralidade brasileira, celebrando o afeto, o convívio, as lembranças, as raízes e o hoje. Para a sua estreia em Porto Alegre, o Turá reuniu restaurantes que enaltecem a culinária de norte a sul do Brasil.

Acessibilidade e inclusão

O festival contará com diversos recursos para que pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou intelectual tenham todo o suporte necessário para aproveitar o evento. Em diferentes pontos do parque, o público poderá contar com atendimento exclusivo de uma equipe preparada, assim como aparelhos de audiodescrição, com a narração em tempo real dos acontecimentos, e fones de ouvido para pessoas com espectro autista. No telão dos shows, haverá tradução em Libras, a Língua Brasileira de Sinais. Para pessoas com deficiência (PcDs), haverá uma plataforma elevada com visão para o palco e bares, tendas de alimentação e banheiros acessíveis.

Sustentabilidade

A estreia do Turá na Capital contará com diversas iniciativas sustentáveis, repetindo operações que vêm sendo realizadas desde o surgimento do festival, em 2022, em São Paulo. Entre os destaques estão ações de gestão de resíduos, que transcendem a mera coleta. Com o conceito de "aterro zero", o Turá busca evitar o descarte em aterros, promovendo a redução, reutilização, reciclagem e compostagem. Assim, o evento coloca em prática a economia circular, maximizando o valor dos materiais ao longo do ciclo de vida.Para isso, o festival conta com o apoio da empresa Ciclo. A parceria envolve a integração de cooperativas de catadores, que desempenham um papel crucial na separação e destinação apropriada dos materiais coletados - uma ação que não apenas promove a preservação ambiental, mas também gera renda e promove a inclusão social para as comunidades envolvidas, fortalecendo a dignidade e a sustentabilidade econômica.

Outras práticas sustentáveis adotadas pelo Turá são a reutilização da cenografia de outras edições do evento e a conscientização ativa dos participantes sobre a importância da preservação ambiental - o projeto trabalha em estreita colaboração com toda a sua equipe para garantir que público e colaboradores compreendam a importância da economia circular e saibam como contribuir para a reutilização e reciclagem em ciclos contínuos.

Confira a programação completa:

13h - Abertura dos portões

Sábado, 18 de novembro

13h50 - Bloco Império da Lã

15h20 - Jup do Bairro

16h10 - Céu Bar + Arte by Johnny 420

16h45 - Papas da Língua

17h45 - Blow Up

18h20 - Alceu Valença

19h20 - Cabaret

19h55 - Fresno convida Pitty

21h05 - Cadê Tereza? por Nanni Rios

21h40 - Emicida

Domingo, 19 de novembro

14h00 - Bloco da Laje

15h30 - Francisco, el Hombre

16h30 - Morrostock

17h05 - Marina Sena

18h05 - Carol Sanches & Raquel Pianta

18h40 - Duda Beat

19h40 - DJ Chernobyl

20h15 - Baco Exu do Blues

21h15 - Cadê Tereza? por Nanni Rios

21h50 - Caetano Veloso