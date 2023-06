Silvio Santos aparece pela primeira vez após especial do SBT em vídeo de Patrícia Abravanel

publicidade

Silvio Santos não esteve presente na gravação do especial de 60 anos do "Programa Silvio Santos", em 30 de maio, mas acompanhou a exibição da atração no último domingo, 4, em clima de festa, no sofá de casa e na companhia da toda a família.

Patrícia Abravanel, uma das seis filhas do apresentador de 92 anos, registrou em vídeo o momento especial e publicou no Instagram nesta quarta-feira, 7. "E claro que o nosso domingo não poderia ser diferente. Nos reunimos em frente a TV para assistir e celebrar os 60 anos do Programa Silvio Santos", escreveu a apresentadora na legenda.

"Foi um domingo raiz, jantando no sofá, cheio de amor, onde nos alegramos, cantamos e comemoramos o protagonista desse show!! Para quem está com saudades do meu pai e querendo saber dele… Ele está muito bem desfrutando de vários momentos delícia como este!", completou.

No registro, Patrícia Abravanel entrega nas mãos do pai uma placa feita especialmente para completar a homenagem por sua bem-sucedida carreira na televisão. O post ganhou uma chuva de comentários.

"Que amor", disse Mara Maravilha. "Que demais Patrícia!!", falou Celso Portiolli. "Que tudo!!", comentou Helen Ganzarolli. "Ai que amor! Deus abençoe grandemente a vida do nosso Silvio querido. Gratidão", emendou uma seguidora.

Gravação de especial

O especial de 60 anos teve a participação de Íris Abravanel, mulher de Silvio Santos, e todas as seis filhas do apresentador: Cíntia, Silvia, Daniela, Rebeca e Renata, além de Patrícia, que comandou a homenagem.

Na ocasião, Íris conversou com os jornalistas presentes e elogiou o desempenho de Patrícia Abravanel à frente do <i>Programa Silvio Santos</i>. "Acho que ele não está vindo porque está acomodado com a Patrícia, mas confesso que sou meio egoísta e estou amando ter ele só para mim... Tem sido um tempo muito bom como casal, como família. Ele está muito bem", disse.

Entre os convidados famosos, que integraram a plateia, estavam Adriane Galisteu, Ary Toledo, Décio Piccinini, Eliana, Flor Fernandez, Gilliard, Ivo Holanda, Jane, Lady Zu, Leão Lobo, Lilian Knapp, Liminha, Sérgio Mallandro, Sônia Lima e Sylvinho Blau Blau. Todos ajudaram a construir a história do programa.

